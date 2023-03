Penedo sediará encontro regional sobre políticas públicas de assistência social

Secom PMP

O Governo de Alagoas realiza em Penedo o 1º Encontro Regional do Agreste e do Baixo São Francisco sobre a Política Estadual de Assistência Social, evento que acontece no próximo dia 09 de março, no Theatro Sete de Setembro.

Além do município anfitrião, o encontro reunirá representantes de Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana, Traipu, Feliz Deserto, Igreja Nova, Olho d’Água Grande, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio e São Brás.

O encontro é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES), com apoio do colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), da Prefeitura de Penedo e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH)

A abertura dos trabalhos será conduzida pela gestora da Seades, Kátia Born, com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Rafael Ferreira (SEMASDH).

Assistência Social realizada pela Prefeitura de Penedo é destaque em Alagoas

Confira abaixo a programação do 1º Encontro Regional do Agreste e do Baixo São Francisco sobre a Política Estadual de Assistência Social

Credenciamento – 8h00 às 9 horas

Mesa de Abertura – 9h00 às 9h30

Tema 1 – “O Território para o SUAS”/Genilda Leão da Silva – Assistente Social, Superintendente de Assistência Social (SAS/SEADES) 09h30 às 11 horas

Debate – 11h00 às 12 horas

Intervalo para o almoço – 12h00 às 14 horas

Mesa de trabalho e Debate Tema 2 – “Conhecendo a Superintendência de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI” Socorro França – Superintendente de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/SEADES) Engels Barros – Assessor Técnico da Vigilância Socioassistencial Leandro Lino – Gerente de Gestão do Trabalho e Educação Permanente

Tema 3 – “Atualização do Cadastro Único”/Maria José Cardoso – Assistente Social e Superintendente de Transferência de Renda (SUTRE/SEADES).

Tema 4 – “Cofinanciamento Estadual CRAS e CREAS” Franciele Maria da Silva – Contadora e Gerente de Planejamento e Orçamento (GERPO/SEADES) Simone Sampaio – Assistente Social e Gerente de Proteção Social Básica (GPSB/SEADES) e Deirise Salgueiro Feitosa – Assistente Social e Gerente de Proteção Social Especial (GPSE/SEADES)