Penedo supera expectativas do Projeto Empreende Alagoas

Mais de 300 pessoas inscritas, dois polos para as aulas, monitores à disposição e muito empenho envolvido no trabalho que pode transformar a vida de micro e pequenos empreendedores.

Em Penedo, é assim que começa o Empreende Alagoas, superando expectativas do projeto que une os governos estadual e municipal por meio das respectivas secretarias de desenvolvimento.

A abertura na noite da sexta-feira reuniu inscritos e representantes da instituições no auditório da Faculdade Raimundo Marinho, mais uma parceria do projeto em Penedo, representada por Karlinne Cordeiro, Diretora Acadêmica da FRM.

A agenda de trabalho contou ainda com a presença do vereador Ernande Pinheiro e do menino Miguel, um empreendedor nato, acompanhado por seus pais.

Após serem incluídos na plataforma do curso online, quem abraçou a oportunidade gratuita, inclusive para material didático, foi apresentado ao Empreende Alagoas de forma mais detalhada.

O estímulo ao empreendedorismo é dividido em quatro módulos, totalizando 80 horas/aula gravadas para que o estudante avance conforme seu ritmo, com prazo máximo de 3 meses para concluir.

A articulação da Prefeitura de Penedo com a FRM abre o laboratório da faculdade de informática para os inscritos terem acesso a computador e internet. O projeto que foca nos micro e pequenos empreendedores também prioriza pessoas de baixa renda.

Além desse espaço, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) utilizará o Centro de Inclusão Digital localizado no bairro Santa Luzia como segundo polo das aulas, inclusive com opção para manhã, tarde e noite.

A utilização do espaço foi anunciada pelo gestor da Sedecin, Pedro Felipe Queiroz, convicto de que o investimento no povo faz a cidade se desenvolver, tornando a população apta para o mercado do trabalho, ampliando meios de promoção do conhecimento.

“Nós estamos investindo em vocês, acreditem em seu potencial e quem veio até aqui, já está largando na frente dos outros. Para evoluir, crescer, é preciso fazer mais do que a maioria está fazendo, é estar disposto a ir além”, disse Pedro Felipe ao público formado, em sua maioria, por jovens.

Para que a população tomasse conhecimento do Empreende Alagoas, a Prefeitura de Penedo divulgou o prazo de inscrições em seu portal, nas redes sociais e na mídia local, gerando pauta para veículos como a TV Gazeta, que entrevistou o secretário da Sedecin.

A assessoria especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e gerente do Empreende Alagoas, Patrícia Tenório, destacou o empenho do governo Ronaldo Lopes, por ter ‘abraçado’ o projeto que pode melhorar a vida das pessoas.

“Agarrem essa oportunidade e sejam capazes de seguir adiante, nós estamos dando a vocês o direito de aprender a empreender e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Façam dessa oportunidade sua mudança de vida”, disse Patrícia Tenório, estimulando ainda sobre a premiação aberta para todos os municípios com o projeto iniciado.

O Empreende Alagoas irá selecionar, com a participação da agência de fomento Desenvolve, os dez melhores melhores planos de negócios elaborados no projeto.

Quem chegar ao final do curso com sua ideia de micro ou pequeno negócio melhor formatada e viável, receberá de quinhentos a três mil reais para dar começar o trabalho que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante