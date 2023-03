Perdão de empréstimos estudantis: o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal?

On terça-feira, o Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu argumentos sobre a legalidade Presidente Bidende cancelar a dívida do empréstimo estudantil, que foi contestada em dois processos separados. Se for bem-sucedido, o plano poderá liberar até US$ 20.000 em dívidas federais de empréstimos estudantis para mais de 40 milhões de mutuários.

No entanto, os opositores argumentam que o presidente ultrapassou sua autoridade e ameaçou a receita de entidades estaduais que lucram com empréstimos estudantis federais.

O administração Biden argumenta que a pandemia prejudicou financeiramente os mutuários de empréstimos estudantis e cancelar uma parte de suas dívidas é fundamental para evitar um aumento na inadimplência e inadimplência. No entanto, os oponentes argumentam que a escala de cancelamento de empréstimos, em quase meio trilhão de dólares, requer autorização do Congresso.

Há dois casos importantes em discussão

O primeiro caso, Biden v. Nebraskafoi trazido por funcionários de seis estados liderados pelos republicanos, incluindo Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska e Carolina do Sul. O processo alega que o presidente está extrapolando sua autoridade e ameaçando a receita de entidades estaduais que lucram com empréstimos estudantis federais.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o 8º Circuito decidiu que os estados tinham legitimidade para processar em nome do Autoridade de empréstimos para educação superior do Missouri (MOHELA), uma entidade quase estatal que possui e presta serviços a empréstimos estudantis federais. O processo afirma que o MOHELA perderia indevidamente receita com o serviço de Empréstimos Diretos no âmbito do plano de socorro.

O segundo processo, Departamento de Educação dos EUA v. Brownfoi interposto pelo Fundação da rede de criadores de empregos em nome de mutuários de empréstimos estudantis Alexandre Taylor e Mira Brown.

A ação alega que Taylor não se qualifica para o valor total do alívio da dívida porque não recebe Pell Grantsenquanto Brown é inelegível para qualquer perdão devido a seus empréstimos serem mantidos por entidades privadas.

As estimativas do custo do plano variaram de US$ 300 bilhões a US$ 430 bilhões, mas na terça-feira na Suprema Corte, Chefe de Justiça John Roberts foi alto. “Estamos falando de ‘meio trilhão’ de dólares em dívidas e 43 milhões de tomadores de empréstimos”, disse ele. “Se você vai ‘desistir’ de tanto dinheiro e ‘afetar as obrigações de tantos americanos em um assunto que é de grande controvérsia, eles pensariam que isso é algo para o Congresso agir’, acrescentou.

Espera-se que a Suprema Corte decida sobre a legalidade do plano antes de adiar no final de junho.