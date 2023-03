Perdeu o pagamento do seu carro? Futuros carros poderão dirigir sozinhos para lote apreendido

A indústria automotiva está passando por uma transformação significativa à medida que faz a transição para tecnologias elétricas e digitais que oferecem muitos benefícios, incluindo emissões de carbono reduzidas, maior segurança e maior conveniência. Recentemente, a Ford solicitou a patente de um sistema de tecnologia de carros conectados que auxilia na reintegração de posse do veículo quando os pagamentos são inadimplentes.

Antes que o carro se afastasse, haveria uma série de etapas e aborrecimentos pelos quais os pagadores inadimplentes teriam que passar. Aqui está um passo a passo sobre o que pode ser o futuro dos carros autônomos.

A primeira etapa desse procedimento envolveria o recebimento de mensagens de insistência pelo proprietário em seu smartphone ou na tela do carro. Essas mensagens exigiriam um reconhecimento ou pagamento imediato. Se o proprietário persistir em ignorar as mensagens, o carro começará a executar um procedimento de reintegração de posse em várias etapas.

A segunda etapa desse procedimento envolve fazer o proprietário pagar de outras maneiras. Recursos como ar condicionado, controle de cruzeiro ou rádio podem parar de funcionar. Se isso não funcionar, o veículo pode se tornar ainda mais irritante. Por exemplo, o aparelho de som pode ser programado para emitir um som incessante e desagradável toda vez que o proprietário estiver presente no veículo.

Se essas etapas não funcionarem, o carro se tornará inutilizável ao se recusar a destravar as portas. No entanto, nos casos em que o mutuário precisa dirigir para o trabalho para ganhar o dinheiro para pagar o empréstimo, o carro pode ser restrito para permitir apenas viagens para o trabalho ou outras atividades essenciais, como fazer compras ou deixar as crianças na escola.

Além disso, em casos de emergências médicas, o carro pode ser habilitado para dirigir-se ao pronto-socorro mais próximo ou coordenar com a equipe médica de emergência para atender em um local específico. No entanto, uma vez resolvida a emergência, o carro voltaria a travar seu dono.

Por fim, no cenário mais extremo de inadimplência, o carro receberia um comando pelo ar para se demitir do proprietário. Se o carro não for capaz de dirigir totalmente sozinho no trânsito, ele se moverá para um local onde seria fácil para um caminhão de reboque recuperá-lo, como a beira de uma rua.

A patente da Ford representa um cenário de pesadelo para o futuro dos carros conectados, onde um software externo controla para onde vamos, o que fazemos e como o fazemos. Embora a Ford tenha declarado que não tem planos de implantar esse sistema, ainda é preocupante que eles estejam criando maneiras de alta tecnologia para rebater os proprietários se eles não puderem pagar.

