Perfumes importados, Apple Watchs e iPads: saiba o que os empreendedores podem comprar em leilão da Receita

A Receita Federal recebe até a próxima segunda-feira (06) as propostas de valores para o leilão dos itens apreendidos ou abandonados no aeroporto de Guarulhos, São Paulo.

De acordo com informações oficiais, empreendedores com pessoa jurídica regularizada e interessados em revender os bens poderão participar da ação. Itens valiosos, como joias, relógios, eletrônicos, perfumes serão leiloados. No total, serão 66 lotes de itens variados.

A saber, os primeiros 24 lotes poderão ser arrematados por interessados que sejam pessoa física. Segundo informações oficiais, alguns desses lotes disponibilizam produtos individuais, como relógios de marcas como Apple e Ômega, iPad e outros, com valores a partir de R$ 1 mil.

Perfumes importados

De acordo com informações oficiais, o lote mais acessível do leilão é o 46, que oferece 11 perfumes, que pode ser arrematado por a partir de R$ 200. Entre as marcas dos produtos estão Versace, Chanel e Paco Rabanne.

Além disso, o lote 45 também disponibiliza perfumes, que pode ser arrematado por a partir de R$ 15 mil. Nesse lote se encontram 161 produtos de marcas como Dolce & Gabanna e Calvin Klein.

Bijuterias por R$ 7 mil

O leilão da Receita Federal também vai disponibilizar o lote 27 com dezenas de bijuterias de marcas diversas, a partir de R$ 7 mil. De acordo com informações oficiais, há cerca de 74kg de bijuterias, como relógios, colares, pulseiras e brincos.

Outros itens disponíveis

Telescópio no valor de R$ 250;

Fones com cancelamento de ruídos no valor de R$ 500;

iPad por R$ 1 mil;

Notebook no valor R$ 1 mil;

Relógio de mergulho Kirby Morgan no valor de R$ 1 mil;

Conjunto de relógio inteligente da Apple mais uma prancha de stand up por R$ 1 mil;

Conjunto de relógio inteligente da Apple mais um massageador no valor de R$ 1 mil;

Relógio de pulso Omega Speedmaster no valor de R$ 2 mil;

Lotes com dezenas de joias e pedras preciosas a partir de R$ 5 mil;

Lotes com centenas de aparelhos eletrônicos e matéria-prima eletrônica a partir de R$ 40 mil.

Os interessados em participar, devem se atentar às datas e horários. A saber, o leilão será iniciado no próximo dia 27 de fevereiro, às 08h, e será finalizado no dia 06 de março, às 20h.

Para participar, é necessário obter o selo ouro ou prata. Ainda, é preciso acessar o Centro de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e clicar no “Sistema de Leilão Eletrônico”. Dessa forma, para enviar uma proposta, basta selecionar o edital nº 0817600/000001/2023. Por fim, os valores poderão variar entre R$ 200 a R$ 200 mil, entre lotes de itens mais simples aos mais caros.