Pesadelo de Esteban Ocon no Bahrein: três pênaltis e uma aposentadoria para começar a temporada

Chile Fernando Alonso e sua estreia com Aston Martin foi a surpresa positiva do início da partida para a temporada de F1 de 2023 no Bahrein, o outro lado da moeda foi o ex-companheiro do espanhol na Alpino: Esteban Ocon.

O francês, que hoje é o líder da equipe francesa, passou por uma verdadeira provação na primeira corrida no Bahrein.

Ele completou apenas 41 voltas antes de encerrar sua participação prematuramente, mas cada volta parecia ter algum drama.

O calvário de Ocon… antes mesmo do início da corrida

Sua provação começou antes mesmo da luz verde como Ocon colocou seu A523 na frente do grid de largada e isso, logo na largada, lhe rendeu uma penalidade de cinco segundos, que teve de cumprir no primeiro pit stop.

Como se não bastasse, na primeira curva Ocon tocado com o McLaren de Lando Norrisdanificando sua asa dianteira.

Ele conseguiu segurar até a volta 12 para fazer o pit stop, tirar os macios e cumprir o pênalti… mas um erro da equipe lhe custou caro.

Os mecânicos começaram a trabalhar no carro antes dos cinco segundos terminarem e isso significou uma nova penalidade de 10 segundos extras, além de cinco segundos adicionais por exceder o limite de velocidade no pit lane.

“Não era o nosso dia”, admitiu um desanimado Ocon.

“Infelizmente, cometemos muitos erros operacionais e isso nos custou hoje.

“Temos que analisar tudo, todos os detalhes, e aprender com eles rapidamente.

“Vamos levar isso em consideração como uma equipe e esperar pela próxima corrida, onde tenho certeza que voltaremos mais fortes”.

Alpine F1 Team

Procurando pontos positivos

O francês tentou encontrar alguns pontos positivos em meio a tanto infortúnio.

“Em uma nota positiva, nosso ritmo de corrida e desempenho foram bons, e está claro que tínhamos velocidade para colocar os dois carros nos pontos”, disse ele.

“Já estou ansioso por Jeddah. Vamos para lá determinados a nos recuperar e colocar nossa temporada de volta nos trilhos.”

Gasly entre os pontos

Seu companheiro de equipe em Alpino, Pierre Gaslyconseguiu reverter uma situação muito mais comprometida do que Ocon‘s.

AlonsoA substituição de no carro rosa começou em 20º, então chegar aos pontos parecia uma missão complicada.

No entanto, o ex AlphaTauri piloto fez uma corrida sem erros e com ritmo suficiente para subir de posição e chegar ao nono lugar ao final.