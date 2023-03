De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), os negócios de pequeno porte voltaram a crescer.

Pesquisa aponta elevação das expectativas econômicas para os negócios de pequeno porte

Segundo destaca a divulgação oficial, foram 5 meses de queda, considerando o faturamento das empresas de pequeno porte. No entanto, no mês de fevereiro de 2023, as expectativas melhoraram para os setores da indústria, comércio e serviços.

Dados oficiais

De acordo com a pesquisa, a confiança dos pequenos empresários ficou em 88,4 pontos; o que significa um avanço de 3,8 pontos, considerando o comparativo com o mês de janeiro.

Em suma, os indicadores acima de 100 pontos mostram confiança, ao passo que a pontuação abaixo desse nível, sinaliza a baixa expectativa do empresário em relação a economia atual.

Embora o setor de serviços tenha se destacado desde o início do cenário pós-pandemia, já que, além de ser um dos primeiros setores a retomar suas atividades, ainda é um setor que se destaca no nível de novos empregos no país.

Destaque para a indústria da transformação

As expectativas positivas têm ocorrido por parte da indústria da transformação, sendo esse um indicador que fechou com 94 pontos. Além disso, os segmentos de alimentos e vestuários também têm crescido na questão de expectativa dos empresários para a economia do país.

Por outro lado, as indústrias do refino, metalurgia, produto de metal e produtos químicos, demonstram uma baixa confiança, considerando as expectativas dos empresários. Segundo destaca a divulgação oficial do Sebrae, a confiança dos micro e pequenos empresários subiu de 81,8 pontos para 86,3 pontos, sendo o maior indicador desde o mês de novembro de 2022.

Comércio

O destaque para o comércio vai para o segmento de veículos, motos e peças, contudo todos os segmentos melhoraram economicamente, considerando os primeiros dados de 2023. O setor de serviços apresenta um índice satisfatório de 86 pontos.

Dentre os segmentos pesquisados, o destaque vai para o serviço relacionado à informação e a comunicação. No entanto, a confiança do setor de serviços relacionados aos transportes caiu, sendo essa a 6ª vez seguida, de acordo com a pesquisa.

Economia nacional

As empresas de pequeno porte são muito importantes para a economia do Brasil e, por isso, a pesquisa considera a confiança dos empresários, mediante a demanda atual.

Portanto, esse acompanhamento é importante para a economia, considerando as oportunidades que podem surgir no mercado e a elaboração de políticas públicas para os setores que apresentam quedas.