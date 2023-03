PÉSSIMA NOTÍCIA para os motoristas do Brasil que utilizam Gasolina e Etanol

Os motoristas do Brasil ficaram chocados com os novos preços da gasolina e do etanol hidratado nos postos do Brasil. Estes combustíveis são concorrentes nas bombas, e muitos consumidores não sabem qual deles é mais vantajoso para abastecer os veículos.

De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço de ambos os combustíveis disparou na semana passada nas bombas do país, pesando ainda mais no bolso dos motoristas.

Em resumo, a gasolina ficou 3,35, o que correspondeu a 17 centavos por litro. Com isso, o preço médio nacional do combustível fóssil passou de R$ 5,08 para R$ 5,25. Aliás, mesmo que essa alta possa parecer pouca coisa, é importante lembrar que os motoristas não abastecem seus veículos apenas com um litro de combustível, ou seja, qualquer aumento no preço acaba impactando o rendimento das famílias do país.

Por sua vez, o etanol hidratado fechou a semana passada com uma alta de 2,37%, com o preço médio do litro subindo de R$ 3,79 para R$ 3,88 no país. Contudo, alguns estados comercializaram o biocombustível a valores superiores a R$ 4,50, taxa bem mais elevada que a nacional. Em meio a tudo isso, muitos motoristas se perguntam qual dos dois combustíveis oferece um melhor custo-benefício, até porque o etanol é mais barato que a gasolina. Em suma, isso acontece porque o biocombustível não proporciona um desempenho tão bom quanto a gasolina. Inclusive, há um cálculo bem simples que os motoristas podem fazer para descobrir qual dos dois combustíveis é mais vantajoso.