PÉSSIMA NOTÍCIA para os motoristas do país acaba de sair

Na semana passada, o preço da gasolina subiu em 26 das 27 unidades federativas (UF), com destaque para Amapá (+9,75%), Goiás (+9,38%), Distrito Federal (+7,66%), Bahia (+6,89%), Maranhão (+5,22%), Piauí (+5,20%) e Pernambuco (+5,09%).

A única exceção na semana foi Sergipe, onde o preço da gasolina despencou 2,33%.

Vale destacar que o valor médio da gasolina continuou em patamar elevado na semana passada. Aliás, vários estados do país tiveram preços acima da média nacional, com alguns deles apresentando valores superiores a R$ 5,50, dificultando a vida dos motoristas.

Veja abaixo os estados com os maiores preços médios da gasolina:

Em contrapartida, os locais com os menores valores do país foram:

De acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina deveria ficar 25 centavos mais caro nos postos do país com a retomada da cobrança dos impostos federais. No entanto, o avanço na semana passada foi de 17 centavos, ou seja, o preço da gasolina deverá subir ainda mais nos próximos dias.

Preço do etanol hidratado sobe no país

Da mesma forma que a gasolina, o etanol hidratado também ficou mais caro no país na semana passada. Em suma, o biocombustível teve alta de 2,37%, com o preço subindo de R$ 3,79 para R$ 3,88.

A saber, o valor avançou em todas as regiões brasileiras: Centro-Oeste (+4,95%), Nordeste (+2,61%), Sudeste (+1,87%), Norte (+1,67%) e Sul (+1,23%).

Em relação às UFs, o preço do etanol subiu em 20 delas, com destaque para Goiás (+7,11%), Bahia (+6,00%) e Distrito Federal (+4,86%).

Os únicos locais que registraram queda no valor do combustível foram: Tocantins (-1,59%), Ceará (-1,51%) e Acre (-0,69%). Já em outros três estados, o valor do etanol ficou estável: Paraíba, Roraima e Sergipe.

Confira os estados com os maiores preços médios do etanol hidratado na semana passada:

Roraima: R$ 4,87

Rio Grande do Sul: R$ 4,79

Bahia: R$ 4,59

Ceará: R$ 4,58

Santa Catarina: R$ 4,58

Por outro lado, os locais com os menores valores do país foram:

Mato Grosso: R$ 3,30

São Paulo: R$ 3,76

Minas Gerais: R$ 3,83

Mato Grosso do Sul: R$ 3,88

Paraíba: R$ 3,94

Diesel fica mais barato na semana

Por fim, o óleo diesel fechou mais uma semana em queda. Em síntese, o combustível mais usado do país ficou 0,50% mais barato, com o valor do litro caindo de R$ 6,05 para R$ 6,02.

Na semana, o preço do diesel caiu em quatro regiões brasileiras, com exceção do Sudeste, onde o valor se manteve estável. Entre as UFs, o diesel ficou mais barato em 18 das 27, destacando-se Amapá (-3,58%) e Ceará (-2,37%).

Assim, os estados com os maiores preços médios do diesel foram:

Roraima: R$ 7,15

Acre: R$ 6,98

Rondônia: R$ 6,82

Amapá: R$ 6,46

Rio Grande do Norte: R$ 6,46

Em contrapartida, os locais que comercializaram o diesel com os menores valores do país foram: