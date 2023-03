Pete Davidson e Chase Sui-Wonders acidente de carro, novo vídeo selvagem

Pete Davidson dar Chase Sui-Wonders desencadeou um enorme sistema hidráulico depois de atingir um hidrante em Bev Hills … e um novo vídeo mostra a ferocidade do que aconteceu na noite de sábado.

A água está atirando para o céu do hidrante rompido… enquanto os bombeiros tentam febrilmente colocar as coisas sob controle.

O TMZ divulgou a história, Pete estava ao volante no sábado à noite, dirigindo rápido de acordo com fontes policiais. somos informados ele perdeu o controle pulando um meio-fio e derrubando um hidrante antes de entrar em uma casa.

Conforme informamos, os 2 foram flagrado no Havaí mais cedo naquele dia, me divertindo na praia … mas claramente as coisas pioraram em Bev Hills.