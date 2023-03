Pete Davidson fica com Chase Sui-Wonders durante o dia quente na praia

O casal está curtindo férias em Kauai agora – onde eles estão hospedados em uma casa de verão, ao que parece, e se juntaram a amigos no sábado. Eventualmente, a tripulação fez o seu caminho para a praia … mas não antes de uma pequena carinha entre PD e CSW no convés frontal.

Em pouco tempo, Chase caiu na água com o grupo com o qual ela estava acompanhando … mas não parece que Pete se juntou a ela na água. Ele estava todo de suéter… ela estava de 2 peças.

Então, é o seguinte … nos disseram que não foi apenas uma fuga aleatória entre Pete, Chase e alguns amigos – nossas fontes sugerem que foi na verdade uma viagem para conhecer a família. Estamos sendo informados de que as pessoas com eles podem ser irmãos dela … mas isso não está confirmado.

No entanto … se isso é, de fato, uma coisa familiar – como nos disseram – então seria um sinal de que Pete e Chase estão ficando sérios. Sabemos que o PD tende a agradar as ninhadas de seu SO … mas isso geralmente só acontece quando ele está all-in, como recentemente com Kim Kardashian.