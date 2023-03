PGA Tour anuncia que Tiger Woods não competirá no próximo Players Championship

Tele Circuito PGA anunciou o campo para a próxima semana campeonato de jogadoresseu principal evento, e um nome notável estava ausente da lista: Tiger Woods.

Embora a notícia não seja uma surpresa para muitos, ela acaba com qualquer especulação sobre se o 15 vezes vencedor principal jogaria no torneio.

bosques fez seu regular Circuito PGA voltou há duas semanas no GEnesis Invitational, que ele também hospeda. Foi sua primeira participação no Tour desde 2020, após um grave acidente de carro que o deixou com lesões graves na perna direita.

Ausência de Tiger Wood no Players Championship

Apesar de fazer o corte e terminar abaixo do par para o evento, Woods não parecia otimista sobre jogar novamente antes do mestres em abril.

Durante o Genesis Invitational, ele afirmou que provavelmente jogaria apenas nas majors e “talvez mais algumas”, dado o estado de seu corpo. Woods jogou em três dos quatro majors em 2022 e expressou o desejo de jogar em todos os quatro este ano, “talvez polvilhe alguns aqui e ali”.

Enquanto o campeonato de jogadores é um dos PGA Tour’s eventos de marquise, com uma bolsa de $ 25 milhões, parece que Woods optou por ficar de fora. Em vez disso, ele provavelmente se concentrará na preparação para o Masters, que ocorre apenas quatro semanas após o Players.

O retorno de Woods ao Circuito PGA tem sido muito aguardado, com muitos se perguntando se ele pode recuperar seu antigo domínio no curso. Embora sua agenda de jogos permaneça incerta, está claro que ele pretende se concentrar nos campeonatos e outros eventos selecionados, com o objetivo de manter sua saúde e estender sua carreira pelo maior tempo possível.