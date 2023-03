Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks: hora de início, como e quando assistir na TV ou transmissão ao vivo online

Tele Philadephia 76ers e a Dallas Mavericks se enfrentarão nesta quinta-feira no American Airlines Center em Dallas, Texas em uma batalha que poderia muito bem ser um gostinho de um potencial Finais da NBA confronto, já que ambas as equipes estão atualmente em vagas de playoff para suas respectivas conferências.

Para os Mavs, este jogo é crucial para se manterem lutando pelas vagas diretas nos playoffs da Conferência Oeste, onde atualmente ocupam a sétima cabeça-de-chave, apenas uma vitória acima de 0,500 em seu recorde de vitórias e derrotas.

Do lado da bola do 76ers, eles querem continuar ganhando força rumo aos playoffs, depois de agora estarem confortavelmente na terceira colocação da classificação da Conferência Leste, atrás apenas do Milwaukee Bucks e do Boston Celtics, que detêm a melhor vitória recordes de derrotas na NBA.

76ers no Mavericks: hora de início, onde assistir na TV ou online

A partida entre o Philadelphia 76ers e o Dallas Mavericks no American Airlines Center em Dallas, Texas, está programada para esta quinta-feira, 2 de março de 2023, às 19h30 EST.

O jogo será transmitido pela TV dos Estados Unidos pela TNT.

Os fãs também poderão acompanhar o jogo online através do NBA.com e do aplicativo NBA League Pass.

Espere um grande jogo entre essas franquias

Essas duas equipes não se enfrentaram até agora nesta temporada da NBA, mas se alternaram nos últimos três jogos, desde as últimas temporadas, com o 76ers vencendo seu último encontro há quase um ano.

Este também será um jogo entre duas das três melhores equipes defensoras de arremessos de três pontos, já que são as duas franquias que permitem a menor quantidade de arremessos de três pontos na NBA.