Piers Morgan exige que os títulos do príncipe Harry e Meghan Markle sejam retirados após despejo

Aapós a notícia de que o rei Charles III está pedindo para despejar Príncipe Harry e Meghan Markle de sua casa na Inglaterra, Piers Morgan decidiu adicionar mais insulto à injúria. Como todos já sabem, o apresentador britânico é um dos críticos mais ferrenhos do Casal Real. Ele provavelmente tem algum nível de ódio contra eles devido a um problema pessoal, que ele usa para atacá-los sempre que pode. Após esse despejo, Morgan quer que eles também desistam de seus títulos reais. Além disso, ele quer que o rei realmente tire seus títulos para torná-los um exemplo.

A razão pela qual Piers Morgan quer que isso aconteça é devido ao livro de memórias que o príncipe Harry escreveu sobre os segredos da família real. Todos os detalhes acusando sua própria família de racismo não foram bem com qualquer pessoa que possa ser considerada simpatizante da Família Real. Morgan é um dos críticos mais altos eles têm e ele não perderia a chance de fazer suas exigências contra nenhum deles. Morgan escreveu uma coluna para o The Sun, onde costuma descarregar nas pessoas que quer criticar. Esta é a chance perfeita para ele fazer isso. Não espere nenhuma desculpa dele dirigida ao Casal Real.

Piers acha que uma linha deve ser traçada na linha

Aqui está o que Piers Morgan escreveu: “Chega um ponto em cada disputa quando uma linha deve ser traçada na areia. estrume podre e fedorento sobre sua família. Se um dos meus três filhos publicamente destruisse repetidamente nossa família da maneira que Harry destruiu a dele, eles não estariam recebendo as cinzas do meu charuto anual no dia de Natal, muito menos uma casa de luxo. fizeram suas camas traiçoeiras e de língua bifurcada em sua mansão na Califórnia e podem continuar deitados nelas. Em todos os sentidos.