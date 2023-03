Piers Morgan rotula Hugh Grant de ‘o pior idiota do mundo’ após sua entrevista no Oscar

Piers Morgan atacou Hugh Grantdevido ao comportamento deste último durante uma entrevista no tapete vermelho em gala do Oscar 2023.

O apresentador de TV inglês não ficou nada satisfeito depois que Grant deu respostas curtas e frias a Ashley Graham.

hugh grant não quer fazer parte dessa merda idiota pic.twitter.com/uBQ70QcZGf ? Timothy Burke (@bubbaprog) 12 de março de 2023

Entrevista de Hugh Grant com Ashley Graham

A modelo de 35 anos entrevistada Concederque parecia desinteressado.

Questionado sobre o que ele estava vestindo para a gala, Conceder respondeu brincando “Meu terno”.

Então, Ashley tentou saber se o ator torcia para algum colega ganhar algum prêmio, mas ele respondeu “Ninguém em particular”.

Suas respostas desajeitadas não pararam por aí, pois ele mencionou que “mal” apareceu no filme ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’.

“Mas ainda assim, você apareceu e se divertiu, certo?” Ashley perguntou, com Conceder respondendo “Quase”.

O que Piers Morgan disse sobre Hugh Grant?

Morgan não hesitou em lamentar Conceder por seu comportamento em relação ao entrevistador.

“Pobre velho Ashely Graham está apenas fazendo o trabalho dela”, Morgan observado.

“Se você for ao tapete vermelho do Oscar, é o maior tapete da história do show business e cheio de jornalistas.

“O único propósito de descer é falar com a mídia.

“Mas velho Hugh Grantque odeia a mídia, decidiu que queria apresentar um prêmio no Oscar e desfilou pelo tapete, basta ser um completo idiota para qualquer jornalista que teve a ousadia de lhe fazer perguntas!

“O que você não faz é implicar e humilhar uma jovem entrevistadora que está apenas tentando fazer seu trabalho. Você não revira os olhos e vai embora.”