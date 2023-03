A Piracanjuba, empresa nacional detentora de uma trajetória repleta de conquistas e realizações, desenvolveu a abertura de uma nova seleção de candidatos e está recrutando pessoas capacitadas e qualificadas para compor uma nova equipe. As vagas estão disponíveis para vários lugares do Brasil e diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Piracanjuba divulgou novas vagas de EMPREGO pelo país

A Piracanjuba possui quase sete décadas de experiência na produção de alimentos que nutrem e cuidam da saúde das pessoas. Trata-se de uma empresa inovadora que vem crescendo e diversificando cada vez mais o seu portfólio, visando a qualidade oferecida em todos os seus produtos.

Para continuar crescendo, a companhia está em busca de profissionais que possuem o espírito de liderança e almejam pelo seu crescimento profissional agregando nas atividades da mesma. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados.

Analista de Laborat. Jr – Rio Grande do Sul;







Supervis. de Compra (Leite) – Bela Vista de Goiás/GO;







Novas Vagas para Estágio – Branco de Talentos;







Assisten. de SAC – Goiânia/GO;







Especialista em Compras PL (Materiais Diretos) – Goiânia/GO;







Assisten. de Estoq. e Expedição – Bela Vista de Goiás/GO;







Coordena. Jurídico – Goiás;







Auxili. de Expedição – Governador Valadares/MG;







Eletrotécnico I – Bela Vista de Goiás/GO;







Auxili. de Produção – Sulina/PR;







Promo. de Vendas – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Os participantes interessados em se inscrever nas vagas mencionadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo através do link publicado no mesmo.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.