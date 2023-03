PIS/Pasep de 2022 ainda não foi sacado por quase 400 mil trabalhadores; veja como receber

Dados recentes do governo apontam que o PIS/Pasep ano-base 2020, que foi liberado em 2022, não foi sacado por um total de 399.975 trabalhadores. Portanto, um total de R$ 357,94 milhões segue disponível para saque nas instituições financeiras.

Os dados do governo apontam que do total de beneficiários que não resgataram o abono salarial, 120.947 são trabalhadores da iniciativa privada, referente ao PIS. Enquanto 279.028 não resgataram os valores referentes ao Pasep.

O Governo Federal determinou um cronograma de pagamentos no ano passado. Os trabalhadores poderiam sacar o benefício até o dia 29 de dezembro de 2022. Entretanto, aqueles que não resgataram os valores durante o prazo, podem solicitar o pagamento neste ano de 2023.

Como solicitar o saque do PIS/Pasep 2022?

Os trabalhadores que desejam sacar o benefício, podem solicitar o pagamento de forma simples e rápida nos seguintes meios:

Telefone

Para solicitar os valores referentes ao PIS, o trabalhador deve ligar para a Central Alô Trabalhador, no telefone 158. Já os servidores públicos podem realizar a consulta do Pasep por meio da Central de Atendimento do Banco do Brasil, no telefone 4004-0001 ou 0800.0729-0001.

E-mail

O trabalhador pode fazer solicitação dos valores através do endereço eletrônico trabalho.uf@economia.gov.br, sendo que no lugar das letras “uf” deve ser colocada a sigla do estado onde reside.

Aplicativo

O interessado também pode fazer a solicitação por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS) e no Portal Gov.br. Além de conseguir verificar se tem direito ao abono, o trabalhador também consegue pode saber o valor a que tem direito, data do saque e o banco em que o pagamento será creditado.

Presencialmente

Por fim, os trabalhadores que têm direito ao PIS poderão solicitar o benefício presencialmente em uma das unidades do Ministério do Trabalho, que deve disponibilizar o valor por meio da Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos deverão se encaminhar a uma agência do Banco do Brasil para solicitar o abono salarial.

PIS/PASEP 2023 – quem tem direito?

Para receber o abono salarial PIS/PASEP, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do PIS/PASEP?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses do ano, maior será o valor do benefício. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Como consultar o PIS/PASEP?

Veja como consultar o benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD):

Acesse o App, disponível para Android e iOS; Faça login com dados do Gov.br; Selecione a opção “Benefícios”; Na sequência, escolha “Abono salarial”; Por fim, pesquise pelo ano-base, neste caso, 2021; Na ocasião, será exibido o saldo e a data de pagamento.

Além desse meio, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizam os seu próprios canais de consulta. Veja:

PIS

Site da Caixa;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

PASEP

Site do BB;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001.

Calendário de pagamentos

PIS

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

PASEP

Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023