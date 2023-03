PISM 2023: UFJF divulga resultados dos Módulos I e II

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta terça-feira, dia 14 de março, os resultados dos Módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Desse modo, os participantes já podem consultar o desempenho obtido nas provas por meio do site da COPESE (Coordenação Geral de Processos Seletivos).

De acordo com as orientações da universidade, os interessados em contestar as notas preliminares poderão interpor recursos de forma virtual, no site da UFJF.

Conforme o cronograma, os recursos serão recebidos no período das 9h às 16h de amanhã, dia 15 de março. Após a análise dos recursos, a UFJF divulgará o resultado final dos Módulos I e II do Pism 2023 em 23 de março.

O resultado final do Módulo III, com a lista de convocados em 1ª chamada, foi divulgado no mês de fevereiro. A UFJF já recebeu as matrículas dos aprovados para o preenchimento das vagas e as aulas desse semestre letivo começaram nesta semana.

Como foi o Pism 2023?

A UFJF aplicou as provas dos três módulos do Pism nos dias 3 e 4 de dezembro. Em ambos os dias as provas foram aplicadas no período da tarde, das 13h30 às 17h30. De acordo com o edital, houve locais de prova em Governador Valadares (MG), Juiz de Fora (MG) Muriaé (MG), Petrópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).

As provas dos Módulos I e II foram compostas por 20 questões objetivas e 8 discursivas em cada dia da seleção, enquanto as provas do Módulo III foram constituídas por questões objetivas e discursivas de disciplinas gerais e específicas, de acordo com a área do curso escolhido.

Ainda de acordo com o edita, a oferta total da UFJF para os aprovados no Módulo III do Pism 2023 foi de 2.263 vagas em 75 cursos de graduação. Do total, 1.903 oportunidades são para os cursos do campus Juiz de Fora, enquanto outras 360 são para os cursos de Governador Valadares.

A universidade reservou parte das vagas conforme estabelecido na Lei de Cotas, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais detalhes no edital.

