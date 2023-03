PIX pode ter NOVA função de crédito em 2023; Veja como funciona

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o crédito no PIX deve ser lançado pelo Banco Central do Brasil ainda em 2023. Apesar de Haddad ter comentado sobre a nova ferramenta do sistema de pagamentos instantâneos, ainda não existe uma data definida para o lançamento.

“Fiz uma reunião de 1h30 com o presidente do Banco Central [Campos Neto]. Vamos desengavetar todas iniciativas do BC que estavam paradas no Executivo”, disse o novo ministro da Fazenda. Para Haddad, a mudança deve tornar o PIX mais uma opção de crédito para os brasileiros. “Já me comprometi a levar adiante a agenda de reformas no sistema de crédito, para melhorar o ambiente no Brasil”, pontuou.

Durante a declaração dada a empresários na sede da Fiesp, em São Paulo, o ministro afirmou que existem oito projetos de lei prontos sobre o sistema de pagamentos instantâneos PIX. “A lei de garantias, com pequenos ajustes, vai passar pelo Senado”, disse.

As novidades no PIX para 2023

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central revolucionou os meios de pagamento no país, possibilitando que os usuários façam transferências gratuitas em poucos segundos. Segundo o BC, o volume financeiro de transações por meio do sistema chegou a R$ 10,9 trilhões em 2022, ou seja, quase o dobro do valor registrado no ano anterior.

Hoje o PIX conta com diversas funcionalidades como o PIX Saque e Troco, podendo ser utilizado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Apesar disso, o BC trabalha constantemente no aprimoramento do sistema e vem estudando a implementação do crédito no PIX, PIX automático e até mesmo o PIX por aproximação, que deve funcionar por meio da tecnologia NFC.

De acordo com o ministro da Fazenda, diversas melhorias no PIX deverão ser implementadas durante o novo governo. “Me comprometi com ele [Campos Neto] que em 15 dias vamos ter todas essas medidas na mão e encaminharemos ao Congresso depois de uma avaliação interna do Ministério da Fazenda. São medidas que vão melhorar o ambiente de negócios do Brasil”, afirmou Haddad.

Mais informações sobre o sistema de pagamentos

O PIX pode ser utilizado a partir de uma conta corrente, conta poupança e até mesmo de uma conta de pagamento pré-paga. Para isso, basta que o recebedor tenha uma chave PIX cadastrada. “Uma das grandes vantagens do Pix é a agilidade no pagamento. Em vez de pedir à agência, conta e dados pessoais do recebedor, basta pedir a Chave Pix, que é a identificação de preferência”, explica o BC.

Hoje é possível cadastrar como chave PIX o e-mail, número de celular, CPF ou CNPJ. Além disso, os usuários do sistema de pagamentos também podem gerar uma chave aleatória ou um QR Code para pagamentos.

É importante lembrar que não existe uma única plataforma para o PIX, ou seja, para fazer transações os usuários devem acessar o App ou internet banking da sua instituição de relacionamento. Hoje 734 instituições estão aprovadas pelo Banco Central para ofertarem o sistema de pagamentos.