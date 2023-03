Placar oficial do UFC 286 de Leon Edwards x Kamaru Usman

A terceira luta de Leon Edwards e Kamaru Usman acabou.

Foi Edwards quem deixou o The O2 em Londres com o título dos meio-médios do UFC ainda na cintura, depois de vencer Usman por decisão majoritária na luta principal do UFC 286 no sábado. A ação foi acirrada durante a luta de cinco rounds, mas Edwards ganhou duas vitórias para subir por 2 a 1 na trilogia.

Veja o placar oficial do evento principal do UFC 286 abaixo.

Os juízes Ben Cartlidge e Chris Lee marcaram a luta por 48-46 a favor do campeão, enquanto David Lethaby viu a luta como um empate de 47-47. As pontuações foram afetadas por uma redução de pontos no Round 3, que foi o resultado do árbitro Herb Dean penalizando Edwards por uma flagrante pegada na cerca que impediu uma tentativa de queda de Usman.

Se a luta tivesse empatado como Lethaby viu, Edwards ainda teria mantido o título.

Isso marca a primeira vitória por decisão de Edwards sobre seu rival, após quase 13 rodadas completas de ação. Usman venceu seu primeiro confronto por decisão unânime em sua primeira luta em dezembro de 2015, mas Edwards se vingou sete anos depois com um chute na cabeça no minuto final da rodada final de sua revanche no UFC 278 em agosto passado.

Você concorda com a decisão dos juízes?