POCO X5 5G lançado na Índia por Rs 18.999: verifique ofertas, especificações e mais

O Poco X5 5G foi lançado na Índia no segmento intermediário. O novo dispositivo foi lançado com um chipset Snapdragon, tela AMOLED e uma configuração de câmera tripla.

O Poco X5 5G custa Rs 18.999 para a variante de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A variante de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno custa Rs 20.999. O telefone está disponível em três cores Supernova Green, Jaguar Black e Wildcat Blue. O dispositivo estará disponível no Flipkart a partir de 21 de março às 12h.

Ofertas do Poco X5 5G

Há um preço especial de ‘primeiro dia’ para o dispositivo. A variante de 6 GB/128 GB pode ser adquirida por Rs 16.999 e a variante de 8 GB/256 GB por Rs 18.999. O Poco X5 também está disponível com um desconto instantâneo de Rs 2.000 para usuários com cartões de crédito e débito ICICI. Há também a opção de obter Rs 2.000 de desconto na troca de produtos se os usuários não optarem pela oferta do banco ICICI.

Especificações Poco X5 5G

O Poco X5 5G está disponível com o chipset Qualcomm Snapdragon 695. O dispositivo vem com até 8 GB de RAM. O Poco X5 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas e 120 Hz coberta com Corning Gorilla Glass 3.

O Poco X5 5G vem com uma configuração de câmera tripla que inclui uma lente de 48 MP (primária), 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). A câmera selfie frontal é uma unidade de 13MP. O telefone vem com uma bateria de 5000mAh e recebe tecnologia de carregamento rápido de 33W.