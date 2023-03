Poco X5 5G será lançado na Índia em 14 de março; verifique as especificações esperadas e o preço

A Poco, fabricante chinesa de smartphones, anunciou recentemente o lançamento de seu mais recente dispositivo intermediário, o Poco X5 5G na Índia. O telefone está programado para chegar ao mercado indiano em 14 de março e estará disponível exclusivamente via Flipkart. A empresa confirmou que o telefone será lançado nas cores preto, azul e verde, com um design que combina com o de seu irmão, o Poco X5 Pro.

O evento de lançamento será transmitido ao vivo no YouTube às 12h e estará acessível ao público através das plataformas de mídia social da Poco. A empresa também brincou que o Poco X5 5G virá com recursos interessantes, incluindo uma enorme ilha de câmeras, semelhante à do Poco X5 Pro, e um conector de áudio de 3,5 mm na extremidade superior.

Em termos de especificações, o Poco X5 5G possui tela AMOLED de 6,67 polegadas com alta taxa de atualização de 120 Hz e resolução de tela Full HD+. O telefone será alimentado por um Snapdragon 695 SoC, emparelhado com até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Além disso, possui uma configuração de câmera traseira tripla, incluindo uma câmera principal de 64 MP, uma lente ultra larga de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Na frente, há um sensor de selfie de 13MP para capturar selfies de alta qualidade.

O telefone vem equipado com uma poderosa bateria de 5.000mAh com suporte para carregamento rápido de 33W, que pode durar até um dia com uso intenso. Ele é executado no MIUI 13 mais recente baseado no Android 12. No entanto, ainda não está claro se o Poco X5 receberá atualizações de software oportunas na Índia.

Poco brincou que o telefone virá com um preço acessível abaixo de Rs 20.000. No entanto, os detalhes exatos de preços ainda são desconhecidos e serão anunciados durante o evento de lançamento.

