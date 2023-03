‘Pode se sentir mais solitário e assustador’: funcionário do Twitter que foi demitido mesmo depois de dormir no escritório quebra o silêncio

A funcionária do Twitter, Esther Crawford, testemunhou um salto para a fama no final do ano passado, depois que uma foto dela dormindo no escritório do Twitter se tornou viral. Mais tarde, ela foi altamente posicionada apenas para ser demitida alguns meses depois. Na recente rodada de demissões no Twitter, Elon Musk removeu cerca de 200 funcionários de uma força de trabalho já reduzida. Os 200 funcionários também constituíam Crawford. Depois de ser demitida, Crawford finalmente se apresentou para falar sobre sua experiência e até mesmo repelir os trolls que a acusaram de se aliar ao lado vencedor.

Em uma série de tweets, a ex-funcionária do Twitter, Esther Crawford, explicou como algumas pessoas se sentiram deixadas para trás após demissões em massa na empresa. Ela afirmou que as pessoas que permanecem em uma empresa após demissões em massa são “demonizadas por não desistirem”. Ela alegou que a ênfase também deveria ser dada aos funcionários que não foram demitidos. Ela afirmou que as pessoas que ficam para trás muitas vezes acabam tendo mais trabalho também.

O ex-chefe de produto do Twitter afirmou que ocasiões como demissões também oferecem chances para as pessoas brilharem. Ela disse: “Após as demissões, os papéis geralmente mudam e algumas pessoas são promovidas para substituir as que saíram. Para as pessoas que foram negligenciadas ou subestimadas, a reformulação pode dar a elas uma chance de brilhar. Se você é uma dessas pessoas, é ok para atirar. Líderes são feitos nesses momentos.”

Crawford também explicou que, após uma série de demissões, pode ficar ainda mais ‘solitário e assustador’ para o restante dos funcionários. Ela disse: “Para as pessoas que ainda estão na empresa, pode parecer mais solitário e assustador depois que várias pessoas que você conhece e confia se foram. Um novo normal deve surgir e isso leva tempo à medida que projetos, pessoas e prioridades mudam.”

Ver pessoas que permanecem em uma empresa após uma rodada de demissões serem demonizadas por não desistirem em solidariedade é realmente bizarro. A empatia deve ser estendida a ambos os lados. É difícil perder o emprego e as pessoas que ficam muitas vezes acabam tendo que pegar ainda mais trabalho. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) 3 de março de 2023

Ela continua oferecendo sua opinião após todo o fiasco no Twitter. Crawford sugere que “as empresas não são famílias”. Ela acredita que as empresas podem mudar seus próprios rumos resultando em demissões. Ela disse: “No final das contas, as empresas não são famílias – são equipes. As necessidades da empresa podem mudar ou novas direções podem surgir. Se você estiver entregando com excelência, poderá se sentir bem, não importa o que aconteça ou quando seu tempo acabou.”

