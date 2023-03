Polícia Científica PR: inscrições até quinta (30); vagas nível médio com iniciais de R$ 4,3 mil

O prazo de inscrições para o concurso da Polícia Científica do Paraná se encerra nessa semana. Os interessados tem até o dia 30 de março para fazer a inscrição, diretamente pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

O concurso público visa o preenchimento de 16 vagas para o cargo de agente de perícia para as funções de auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter ensino médio completo.

Vagas e salários Concurso Polícia Científica – PR

O concurso público para Polícia Científica do Paraná oferece 16 vagas para contratação imediata para o cargo de agente de perícia.

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas entre as seguintes regiões do estado:

Capital e litoral: Curitiba e Paranaguá.

Centro-leste: Guarapuava, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e União da Vitória.

Nordeste: Apucarana, Ivaiporã, Jacarezinho e Londrina.

Noroeste: Campo Mourão, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Sudoeste: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Toledo.

O candidato aprovado poderá ser lotado, a critério da Administração Pública, em qualquer Unidade de Execução Técnico Científica da Polícia Científica que compõe a região para a qual concorreu, ou ainda em futura Unidade a ser estabelecida em municípios daquela região.

As vagas são destinadas a candidatos com grau de formação em nível médio, distribuídas da seguinte forma:

Auxiliar de necropsia – 9 vagas;

Auxiliar de pericia – 7 vagas;

A remuneração prevista para o cargo de agente de pericia (necropsia ou pericia) da Polícia Científica do Paraná é de e R$ 4.323,44 iniciais, além de auxilio alimentação no valor de R$ 600.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

O candidato precisa ainda comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Inscrições para Concurso Polícia Científica – Paraná

Os interessados em participar do concurso para Polícia Científica do Paraná devem realizar a inscrição até o dia 30 de março de 2023 diretamente no site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120.

Vale lembrar que no momento da inscrição, o candidato deve mencionar para qual região deseja concorrer a vaga.

Atribuições de cargo Polícia Científica – PR

Agente de Perícia – Auxiliar de Necropsia

Realizar serviços relativos à necropsia sob a orientação dos Legistas, objetivando detectar a causa mortis para possibilitar as investigações policiais e fornecer subsídios para ao Poder Judiciário;

Realizar a dissecação de músculos, artérias, nervos, articulações e quaisquer outros elementos do corpo humano, assim como efetuar abertura do crânio, da cavidade torácica e abdominal, sempre sob a orientação do Médico Legista;

Prestar colaboração efetiva e continuada aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, atendendo às solicitações e determinações;

Auxiliar nos trabalhos de necropsias e de exumações no necrotério ou fora dele;

Registrar o movimento de entrada e saída de cadáveres em sistemas manuais e/ou informatizados conforme protocolos do cadastro e liberação de corpos adotados pela Instituição, pesando e medindo-os;

Exercer quaisquer trabalhos em ossadas, sob a orientação do Médico Legista, bem como proceder a trabalhos referentes às suas guardas nas dependências da Instituição;

Auxiliar na remoção de cadáveres das viaturas para o necrotério e, quando liberados das mesas de necropsia para a câmara frigorífica mortuária ou outros locais apropriados;

Proceder à reconstituição dos corpos após ato necroscópico, lavando e secando-o apropriadamente;

Identificar os corpos com numeração apropriada, bem como suas respectivas localizações na câmara frigorífica mortuária;

Entre outras funções;

Agente de Perícia – Auxiliar de Perícia

Conduzir viaturas caracterizadas da Polícia Científica para realizar a coleta de corpos em locais de crime, assim como o traslado de cadáveres de locais de morte ou hospitais ou de quaisquer outros lugares à sede da Instituição ou a outros, conforme ordens e orientações dos Chefes de Plantão ou superiores;

Retirar os corpos das viaturas na chegada às Seções Médico-Legais e auxiliar na identificação, tomada de peso, estatura e na realização de demais protocolos de cadastramento e/ou liberação, inclusive entrega de Boletins que acompanham os cadáveres;

Elaborar Boletim de Ocorrência do IML do local do evento contendo todas as circunstâncias do fato, e, quando possível, nomes de testemunhas e de policias presentes;

Solicitar o preenchimento de Ficha Hospitalar de Preenchimento Obrigatório do IML quando do traslado de corpos provenientes de hospitais, clínicas ou qualquer instituição de saúde;

Entre outras funções;

Etapas concurso Polícia Científica – PR

O concurso para Polícia Científica do Paraná contará com as seguintes fases:

Prova objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão física, de caráter eliminatório;

Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Visita Técnica, de caráter eliminatório;

Investigação social, de caráter eliminatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório;

Avaliação médica, de caráter eliminatório;

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 07 de maio de 2023, nas cidades de:

Curitiba;

Londrina;

Cascavel;

Clique aqui para ler o edital completo do concurso para Polícia Científica Paraná e obter maiores informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do certame.