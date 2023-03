Policiais investigam e moram por agressão após suposto confronto com aluno do HS

E Morant foi investigado por policiais por agressão depois de supostamente entrar em conflito com um estudante do ensino médio em setembro… TMZ Sports aprendeu – mas a estrela da NBA nunca foi acusada pelo incidente.

De acordo com o Departamento de Polícia de Germantown. De acordo com o relatório, a interação entre o adolescente e o armador do Memphis Grizzlies aconteceu no Houston HS, no Tennessee, em 1º de setembro. 22 por volta das 19h10.

Nos documentos, a polícia diz que em um jogo de vôlei depois da escola, a irmã de Morant – que frequenta o Houston HS – teve uma discussão verbal com outro aluno.

Testemunhas no local, de acordo com os documentos, disseram aos policiais que ambas as partes se chamavam de “vadia” – levando a irmã de Ja a entrar em contato com Ja sobre tudo.

Pouco tempo depois, os policiais dizem que Ja, a mãe e o pai de Ja, a filha bebê de Ja e “um grupo de” homens adultos entraram no ginásio juntos. De acordo com os documentos, a maior parte do grupo – exceto o pai de Ja – foi confrontar o aluno nas arquibancadas do jogo que estava brigando com a irmã de Ja.

“Qual de vocês a chamou de vadia?” Jamie Moranta mãe de Ja, teria dito.

Os policiais dizem nos documentos que disseram a Jamie que ela “não pode subir e confrontar os alunos e eles não precisam fazer uma cena na escola”. Mas, os policiais dizem que enquanto conversavam, um dos homens com Ja passou pela polícia e caminhou em direção aos alunos.

De acordo com o relatório, testemunhas no local disseram que o homem arrancou o telefone da mão de um aluno que tentava tirar uma foto de Ja nas arquibancadas… e então disse: “Não me importo com nada disso , eu vou bater na bunda de vocês.”

Uma testemunha disse mais tarde que o homem “estava prestes a sacar uma arma” – embora os policiais no local tenham dito nos documentos que nunca observaram uma arma de fogo durante o incidente.

A polícia diz que todos finalmente deixaram a academia sem maiores problemas.

No dia seguinte, os policiais dizem que a mãe do aluno que estava na briga com a irmã de Ja queria prestar queixa contra todas as partes, incluindo Ja, por intimidação e assédio. Os policiais dizem que Jamie Morant também queria apresentar queixa contra a estudante que estava em desacordo com sua filha por ameaças e intimidação.

Policiais investigaram E por agressão simples, intimidação – nenhum contato físico, mas nenhuma acusação foi registrada.

A mãe do aluno, por sua vez, conta TMZ Sports seu filho também foi investigado, mas também não acabou sendo indiciado.

De acordo com o relatório da polícia, o chefe de segurança dos Grizzlies – identificado como Kevin Helms no relatório – veio à escola para discutir o incidente com as autoridades. Os policiais dizem que Helms “foi solicitado a dar um aviso verbal de invasão a todas as partes, a pedido do diretor”.

Entramos em contato com os Grizzlies para comentar a situação, mas até agora, nenhuma resposta ainda.



Reproduzir conteúdo de vídeo





04/03/23

A situação foi uma das pelo menos três vezes no ano passado em que Ja foi investigado pela polícia. No verão, a polícia investigou as alegações de que ele agrediu um adolescente durante um jogo de basquete em sua casa. No início desta semana, os policiais analisaram um vídeo que ele postou onde ele brandiu uma arma em uma boate na área de Denver. Ele não foi acusado em nenhum dos incidentes.

E – um jogador de 23 anos, duas vezes All-Star que é considerado um dos melhores jogadores jovens da NBA – está atualmente afastado dos Grizzlies após o vídeo da arma.