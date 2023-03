A elaboração do seu currículo profissional deve ser feita de maneira objetiva, sucinta e organizada. Dessa forma, poderá destacar o seu perfil objetivamente no mercado, considerando a necessidade das empresas por profissionais resilientes e capacitados.

Pontos de destaque para a elaboração do seu currículo profissional

O seu currículo profissional deve ser conceituado como uma espécie de vitrine de sua trajetória. Por isso, é importante considerá-lo como um documento assertivo a ser inserido na dinâmica do mercado de trabalho atual.

Priorize a cronologia inversa dos fatos na elaboração do seu currículo

Para atrair a atenção do profissional que realiza o processo de recrutamento e seleção, é importante que considere a ordem cronológica inversa das situações e organize o seu currículo em questões visuais, pois um currículo visualmente confuso, tende a ser descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.

Informações pessoais

Seus dados pessoais devem ser inseridos de maneira sucinta. Informe poucos telefones para contato e esteja disponível em todos eles. Além disso, não informe números de documentos ou outras informações desnecessárias na etapa de triagem do seu perfil profissional.

Objetivo – cargo, nível hierárquico e área de atuação

O objetivo pode ser composto do cargo pretendido, juntamente com a hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de logística etc.

Carreira acadêmica

Seja objetivo e sucinto sobre as informações referente a sua escolaridade. Informe cursos concluídos e cursos em andamento. É muito importante atualizar o status de cursos trancados.

Destaque a sua trajetória profissional

Suas informações referentes às experiências profissionais precisam de assertividade. Assim sendo, destaque, de forma sucinta, os principais pontos de referência da sua carreira, considerando crescimento na empresa, atribuições de cargo, atividades exercidas etc.

Lembre-se de que o seu currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego. Portanto, ele não deve ser extenso, já que pode ser descartado por essa razão.

Mantenha atualizado o seu perfil no LinkedIn

Além disso, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação. É muito importante que o candidato atualize o seu perfil também no LinkedIn, considerando a usabilidade da plataforma online dentro da dinâmica atual.

Sendo assim, o seu currículo será objetivo, sucinto e organizado, atraindo a atenção do profissional que realiza a triagem, de modo que destaque seus objetivos de carreira através de uma correta postura durante a entrevista de emprego.