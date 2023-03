O comportamento do candidato transmite uma mensagem relevante durante uma entrevista de emprego, além disso, é importante direcionar a sua narrativa de forma eficiente e objetiva.

Pontos relevantes para o direcionamento do candidato durante a entrevista de emprego

O candidato não pode se deixar dominar pela ansiedade da situação de avaliação, já que dessa forma tende a ficar aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual. Por isso, considere a entrevista de emprego como uma forma objetiva de direcionar o seu comportamento através do direcionamento dos seus gestos e de sua narrativa.

Adote uma postura participativa durante o processo seletivo

É viável que o candidato não cruze os braços; fale de maneira calma; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; responda as perguntas feitas durante a entrevista de emprego de maneira assertiva; evite gesticular excessivamente durante suas respostas e não deixe objetos no seu colo.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Ao apontar uma situação que requer melhoria, é viável que o candidato seja resolutivo de forma orgânica. Por exemplo: é possível se colocar como uma pessoa tímida, ao passo que é relevante destacar que pretende realizar um curso de teatro.

Destaque suas competências, habilidades e resultados

Por outro lado, é possível exemplificar suas habilidades, competências e resultados através de situações vivenciadas em seus empregos anteriores. Destaque a sua capacidade de lidar com metas; direcionamento de processos; gestão de pessoas; facilidade para construir o relacionamento com o cliente; otimização de fluxos operacionais; dentre outros pontos importantes para a análise do seu perfil profissional.

Conheça a missão, visão e valores da organização

Conhecer o site da empresa e sua trajetória é muito relevante para o candidato. Já que as informações sobre a missão, visão e cultura da organização transmitem uma mensagem relevante para o candidato, além de servirem como uma espécie de orientação sobre a melhor maneira de se direcionar durante a entrevista de emprego.

Avalie a viabilidade da contratação

Através dessas análises, o candidato poderá avaliar a compatibilidade dos perfis e a viabilidade da contratação. Uma vez que é válido ressaltar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.

No entanto, o candidato só se sentirá à vontade para realizar esse tipo de análise, ao não se colocar de maneira negativa durante a entrevista de emprego. Portanto, é viável considerar a entrevista como uma oportunidade de se colocar no mercado, e não como uma forma de julgamento de sua personalidade.