A sua entrada no mercado de investimentos deve considerar a volatilidade da economia, seus objetivos pessoais e os riscos de golpes e fraudes que ocorrem na internet.

Pontos relevantes para planejar a sua entrada no mercado de investimentos

O novo investidor precisa ter atenção a muitos fatores para minimizar suas chances de ser vítima de golpes. Além disso, é importante entender o fluxo da economia para evitar investimentos com elevados riscos de perdas.

Cuidado com golpes

Para entrar no mercado de investimentos, é importante criar um processo planejado de forma gradativa, pois o mercado implica riscos, ao passo que há muitas modalidades de golpes que objetivam alcançar os novos investidores.

É importante que o investidor tenha um cuidado com promessas de riqueza rápida, principalmente quando a proposta implica em um valor investido com um retorno elevado em pouco tempo.

Informações oficiais

Por isso, é viável que busque informações por meio de fontes oficiais. Sendo assim, entre em contato com o gerente do seu banco, ou ainda, abra uma conta em uma fintech que permita investimentos diretamente na plataforma, como o Banco Inter e o Nubank, por exemplo.

Além disso, se mantenha atualizado sobre a economia e sobre o mercado de forma geral, por meio de plataformas consideradas seguras, como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores (B3).

Não deixe de realizar um planejamento para considerar suas objetividades de maneira ampla, já que é necessário analisar as opções do mercado e direcioná-las de maneira assertiva.

Diversifique suas opções

Especialistas aconselham que os investidores diversifiquem suas opções, bem como os investidores iniciantes devem optar por opções de renda fixa, como tesouro direto e o certificado de depósito bancário, por exemplo.

Pois são opções que permitem que o investidor saiba o valor que será resgatado no final do período contratado, o que é importante para entender o mercado de forma prática. Sendo assim, tenha cuidado com uma pessoa física que se disponibilize para intermediar o seu processo de investimento, sem mais detalhes. Além disso, se atualize quanto ao mercado de forma geral.

Acompanhe o mercado

Pois, é importante entender como os fatores externos impactam a economia, o mercado de investimentos e os motivos pelos quais investir implica em ganhos, mas também em perdas.

Certamente, ao estudar o processo e se aprofundar poderá elevar a sua capacidade de análise sobre cada opção disponível, bem como, poderá aumentar a sua rentabilidade de forma segura.