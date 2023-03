Pooh Shiesty condenado a pagar $ 156.000 em restituição às vítimas do tiroteio

Pooh Shiesty recebeu ordens de desembolsar um monte de dinheiro … e vai para as vítimas do tiroteio em que ele se envolveu em 2020.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, o rapper agora tem que pagar US$ 156.585 em restituição como parte de sua sentença. Os médicos dizem que parte desse dinheiro deve ser desviado do dinheiro que ele ganha enquanto trabalha na prisão.