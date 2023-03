Por que comer chuchu faz tão bem à saúde? Descubra!

Afinal, por que comer chuchu faz tão bem à saúde? Se você tem essa dúvida, não deixe de conferir a lista de benefícios que elencamos neste conteúdo! Temos certeza de que você poderá se surpreender com todas as vantagens de consumir essa hortaliça tão fácil de preparar. Acompanhe e saiba mais!

Por que comer chuchu faz tão bem à saúde?

São muitos os motivos pelos quais comer chuchu faz tão bem à saúde. A seguir, descrevemos alguns fatores para que você comece a compreender melhor os efeitos desse alimento. Quem sabe, dessa forma, você se inspire e crie cardápios mais saudáveis, não é mesmo? 🙂

Vejamos:

1. Possui antioxidantes

Os antioxidantes são responsáveis por combater os radicais livres, além de proteger a saúde das células contra os danos causados pelos raios ultravioleta. Essas duas ações contribuem para uma proteção a mais contra o envelhecimento precoce.

2. Aumenta a sensação de saciedade

A sensação de saciedade pode ser aumentada quando consumimos alimentos ricos em fibras, pois eles são digeridos mais lentamente. Sendo assim, comer chuchu faz tão bem à saúde justamente por isso: ele impede que comamos além da conta, já que nos sentimos mais saciados ao ingeri-lo.

3. É rico em fibras

Além de manter a saciedade por mais tempo, o fato de o chuchu ser rico em fibras também é ótimo para manter a saúde do organismo de uma maneira geral.

4. Combate a prisão de ventre

As fibras solúveis formam uma espécie de gel dentro do nosso intestino. Esse gel ajuda a formar o bolo fecal, melhorando o funcionamento intestinal de uma maneira geral. Isso quer dizer que a prisão de ventre pode ser combatida dessa forma, e o chuchu, que é rico em fibras, contribui para isso.

5. Auxilia no equilíbrio dos níveis de glicose no sangue

A glicose no sangue é um grande problema para quem sofre com diabetes, por exemplo. A boa notícia é que as fibras presentes no chuchu contribuem para que o organismo absorva o açúcar mais lentamente, mantendo um equilíbrio maior nos níveis de glicose no sangue.

6. Rico em potássio, protege o coração

Comer chuchu faz tão bem à saúde porque ele também é capaz de proteger a saúde do coração. Isso porque ele é rico em potássio, sendo este responsável por:

Relaxar as artérias e vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial.

Ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo pela urina, favorecendo o combate da hipertensão.

Esses efeitos protegem a saúde do coração e do sistema circulatório como um todo.

7. Rico em ácido fólico

Você sabia que o chuchu também é rico em ácido fólico? Este é indispensável no processo de formação saudável do feto, garantindo que a mulher tenha uma gestação mais saudável.

Afinal, quem nunca ouviu falar da possibilidade de a mulher consumir ácido fólico até mesmo antes da gestação? Pois é!

Por isso, o chuchu pode ser muito benéfico nesse período. Porém, para saber a quantidade ideal, converse com um nutricionista, combinado? Assim há mais chances de obter resultados incríveis!