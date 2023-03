Por que o rei Charles ‘despejou’ Harry e Meghan de casa no Reino Unido?

Rei Carlos teria apoiado um movimento ousado para ‘despejar’ seu filho Príncipe Harry e nora Meghan Markle de sua casa no Reino Unido.

O Duque e Duquesa de Sussex atualmente reside em Chalé Frogmore em Windsor, mas eles foram instruídos a empacotar seus pertences e deixar a propriedade no início do verão.

Segundo fontes próximas ao Família reala decisão é prática e financeira, pois o Crown Estate enfrenta uma crise imobiliária e tem um excesso de grandes casas que não estão sendo totalmente utilizadas.

A mudança pode ter sérias implicações para atormentar e Meghan, já que rompe quaisquer laços físicos que eles tenham com o Reino Unido e pode alimentar rumores de uma rivalidade entre o casal e o resto da família real. O duque e a duquesa já se desentenderam com muitos de seus ex-amigos e associados, e este último desenvolvimento provavelmente adicionará combustível ao fogo de suas alegadas queixas contra a instituição.

Qual é a verdadeira razão por trás do despejo? Um comentarista real lança luz sobre o assunto

Enquanto alguns especulam que a decisão foi tomada em retribuição à publicação das memórias de Harry, Pouparmembros da realeza afirmam que a mudança foi prática e financeira que está sendo planejada há algum tempo.

A decisão do Crown Estate de encerrar o contrato de aluguel do casal é considerada uma forma de liberar propriedades valiosas, incluindo Loja Real do Príncipe Andrewque tem 30 quartos e sete quartos.

No entanto, a mudança pode ter sérias consequências para o duque e a duquesa de Sussex. Não só adicionará outro log em sua pira de supostas injustiças contra eles, mas também cortará quaisquer laços físicos que tenham com o Reino Unido.

o casal vai não se beneficia mais da cerca de segurança que Windsor lhes oferece, o que poderia tornar mais complexas quaisquer futuras visitas à Grã-Bretanha.

O movimento também levantou questões sobre se Carlos nunca vai ver o seu netos de novo. A decisão dá a Harry e Meghan a desculpa perfeita para não comparecer ao evento. coroação, e não está claro onde eles ficarão durante futuras visitas ao Reino Unido. Segundo informações, o casal brigado com tanta gente que ficar com a família ou amigos não é uma opção realista.