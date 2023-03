Por que Patrick Mahomes disse que ‘a NFL vai ser selvagem na próxima semana?’

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes esquerda Twitter da NFL lutando por respostas depois de sua mensagem enigmática no domingo, parecia que ele sabia algo que todo mundo ainda não decifrou.

Mahomes, 27, twittou seu comentário logo após o Los Angeles Rams cornerback negociado Jalen Ramsey para o Miami Dolphins.

“NFL vai ser selvagem na próxima semana”, tuitou Mahomes.

Ele adicionou alguns emojis de balde de pipoca para indicar que vai aproveitar cada momento da próxima semana.

Mahomes não deu nenhuma outra indicação do que estava falando, mas algumas pistas de contexto deixam claro que ele está se referindo ao início do novo ano da liga na quarta-feira.

Principais jogadas de agente livre da NFL

As equipes podem começar a contratar talentos de agentes livres assim que o novo ano da NFL começar. Eles podem iniciar as negociações com os jogadores dois dias antes.

Alguns dos principais agentes livres que provavelmente assinarão com uma equipe na próxima semana são os wide receivers Odell Beckham Jr.., WR Adam Thielenquarterback Jimmy Garoppolo e muitos mais.

Mahomes está pronto para ver o que AFC rivais como os Dolphins farão para ter uma chance de derrotá-lo e aos Chiefs.

A liga reinante MVP e o atual campeão só precisa sentar e assistir enquanto o início do próximo ano da NFL traz algumas manchetes chocantes. Uma das jogadas mais esperadas nesta offseason também envolve um QB lendário.