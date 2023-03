Pornhub chega à Netflix com ‘Money Shot’, documentário sobre a história do site

Tele indústria de filmes adultos faz parte da sociedade há muito tempo, mas devido ao tabu de falar sobre isso, a população nunca conseguiu realmente explorar como essas plataformas surgiram.

Bem, parece que isso chegou ao fim. com Netflixprincipal site de streaming do mundo, lançará o documentário ‘Money Shot: A história do Pornhub’que conta a história de como o Pornhub, um dos sites pornográficos mais consumidos, foi criado.

Terá 93 minutos de duração e, claro, contará com depoimentos de algumas das estrelas masculinas e femininas da indústria do cinema adulto.

Porém, nem tudo será bonito, pois também serão mostradas ao público as polêmicas e escândalos em que a empresa esteve envolvida.

A Netflix anunciou uma data de lançamento em 15 de março.

PornhubO documentário estará disponível na quarta-feira, 15 de março, na plataforma de streaming.

As pessoas não vão querer apenas assistir por curiosidade sobre o que acontece na criação desses vídeos de sexo, mas provavelmente também estarão interessadas em saber mais sobre os processos judiciais de alto nível de 2007.

O site de conteúdo sexual esteve no centro das atenções várias vezes por abuso sexual de menores, gravações não consensuais e até estupro.

“Este documentário nos obriga a lidar com o que sexualidade e consentimento significam quando plataformas de internet de bilhões de dólares prosperam em conteúdo gerado pelo usuário”, explicou. Suzanne Hillinger.