Porto Alegre (RS): processo seletivo oferece vagas para nível médio na área da saúde

A Prefeitura de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio para atuação na área da saúde.

O salário oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre – RS é de R$ 2.604,00 mensais.

A Fundatec é a responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários Porto Alegre – RS

A Prefeitura de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do sul oferece, por meio de processo seletivo, 19 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio distribuído entre os seguintes cargos:

Cargos e vagas

Agente de Combate às Endemias – 1 vaga;

Agente Comunitário de Saúde – 18 vagas.

O salário oferecido para os cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde é de R$ 2.604,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições Porto Alegre – RS

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Porto Alegre – RS devem realizar a inscrição até o dia 23 de março de 2023 diretamente pelo site da Fundatec.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 94,50.

Atribuições de cargo Porto Alegre – RS

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo escolhido pelo candidato:

Agente de Combate às Endemias

Orientar sobre os sinais e os sintomas de agravos ou doenças causados por artrópodes e roedores de importância em saúde pública e encaminhar os casos suspeitos para a Rede de Saúde;

Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle de doenças ou agravos, em sua área de abrangência, em conjunto com a equipe da Estratégia de Saúde da Família;

Planejar ou programar, ou ambos, as ações de controle de doenças ou agravos em conjunto aos Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia de Saúde da Família e à equipe da Atenção Primária ou da Saúde da Família;

Realizar visitas domiciliares para orientação e prevenção contra a dengue em áreas não atendidas pela Estratégia de Saúde da Família;

Elaborar ou executar, ou ambos, estratégias para o encaminhamento de pendências;

Manter a supervisão e a equipe informadas sobre toda e qualquer situação de risco;

Participar de reuniões relacionadas às atividades do emprego e executar tarefas administrativas pertinentes às atividades do emprego;

Realizar ações de controle vetorial, com vistoria e detecção de locais suspeitos e identificação e eliminação de focos, e preencher formulários;

Executar procedimentos e normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) e por outros programas de prevenção e controle de endemias;

Orientar sobre o manejo do ambiente para evitar a presença de roedores e vetores e realizar inquéritos de mordedura animal.

Agente Comunitário de Saúde

Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Primária vigente, utilizando os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à US, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;

Informar os usuários sobre datas e horários de consultas e exames agendados;

Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Primária para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados.

Etapas processo seletivo Porto Alegre – RS

O processo seletivo para a Prefeitura de Porto Alegre – RS contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Curso preparatório de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.