Posse da gestora da Semu em Penedo acontecerá no Dia da Mulher

Prefeito Ronaldo Lopes inova e cria Secretaria da Mulher

Secom PMP

Matéria atualizada às 14h10

O Dia Internacional da Mulher em Penedo será comemorado na próxima quarta-feira, 08 de março, às 15 horas, no Theatro Sete de Setembro, local de diversas atividades para o público feminino e também data da posse da gestora da Secretaria da Mulher (Semu).

A pasta criada no governo Ronaldo Lopes será administrada por Aliny Costa Bezerra, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo nos últimos seis anos.

A Secretaria de Cultura de Penedo continua sob a administração de uma penedense, a jornalista Teresa Machado Pereira, empossada na última sexta-feira, 03.

Aliny Costa assume a Semu com a missão de “valorizar, proteger e empoderar as mulheres de Penedo”, base do trabalho que comprova a importância do protagonismo feminino no governo de Ronaldo Lopes.

A programação que também é alusiva ao Dia da Mulher tem abertura com o Quarteto Ventos de Penedo, formado por músicos da Sociedade Montepio dos Artistas; e animação da Podderosa, humorista que orienta o público sobre diversos temas, sempre de forma descontraída.

Também haverá a palestra ‘Fortalecendo Mulheres à Frente de Negócios”, com Diana Moura, psicóloga e CEO do Café Delas, uma rede de projetos, negócios e histórias femininas, com foco no empoderamento, empreendedorismo e networking feminino.