A poupança pode ser parte de um processo resolutivo na sua rotina, para isso, considere analisar seus hábitos de compra e consumo para modificá-los de maneira gradativa.

Poupança: dicas para criar um processo financeiro gradativo

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores específicos para essa finalidade. No entanto, a poupança pode ser inserida de modo gradativo no seu processo financeiro, através da flexibilidade em diversos aspectos.

Gere economia na sua rotina de forma orgânica

É viável que faça trocas econômicas na sua rotina e direcione todos os valores economizados para a sua poupança. Dessa forma, poderá viabilizar economia de maneira orgânica, o que é muito importante para adaptar o seu planejamento em longo prazo.

Por exemplo, troque o seu cartão de crédito atual por uma opção de cartão de crédito sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia de baixo valor monetário, no entanto, deve poupar esse valor.

Visualize o seu processo ao poupar os valores economizados

Analise o seu estilo de vida e verifique possíveis trocas para gerar economia de forma gradativa. Ao poupar todos os valores economizados, poderá visualizar o seu processo de maneira tangível, o que é muito importante para considerar a evolução do seu processo. Pois, no início do seu planejamento financeiro flexível, é importante considerar a poupança como parte do seu planejamento e não como o único objetivo do seu processo.

Questione seus impulsos de compra

Assim sendo, ao focar na frequência de depósitos, poderá analisar as mudanças realizadas para gerar economia, sendo uma análise importante para questionar de forma natural os seus impulsos de compra.

Seja flexível e gere pequenas economias

Sendo assim, insira a flexibilidade como um valor no seu conceito de poupança, pois, dessa forma, poderá minimizar compras por impulso e gerar economia através de metas gradativas.

Analise outras opções de investimentos de renda fixa

Além disso, é válido destacar que é possível conhecer o mercado de investimentos e considerar outras possibilidades de renda fixa, como o tesouro direto e o CDB, por exemplo, uma vez que poderá elevar a sua rentabilidade para além da poupança.

Não abdique de planejar o seu processo

É válido destacar que a poupança inserida na sua rotina como um hábito se refere a uma mudança comportamental. Portanto, essa não precisa ser a única opção, pois o mais importante é que não deixe de criar um processo financeiro gradativo, ainda que ele ocorra de maneira não linear.