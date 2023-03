É possível que a poupança seja parte de um processo financeiro flexível na sua rotina, para isso, é necessário que realize um planejamento financeiro que considere suas particularidades e direcione valores para a poupança de forma gradativa.

Poupança: planeje o seu processo financeiro de forma objetiva, gradativa e facilitada

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível considerá-la como parte resolutiva do seu processo através de pequenas mudanças econômicas na sua rotina.

Poupe os valores oriundos de economias feitas na sua rotina

Ao gerar economia na sua rotina, é necessário poupar os valores economizados, ainda que sejam valores irrisórios. Pois, dessa maneira estará reforçando hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis, bem como, estará visualizando o seu processo de maneira tangível.

Por exemplo, troque o seu cartão de crédito atual, por uma opção sem tarifas, ou ainda, cancele uma assinatura de TV a cabo e assine um serviço de streaming. Sendo assim, é importante analisar o seu estilo de vida para verificar quais são as trocas que podem ser realizadas para gerar economia na sua rotina.

Reveja o seu planejamento financeiro de forma periódica

O seu planejamento financeiro deve passar por revisões periódicas, pois, com o passar do tempo, é viável definir metas elevadas e considerar valores fixos para objetivos concretos. O mais importante dentro do seu processo é que adote um conceito de poupança flexível para considerar mudar hábitos financeiramente nocivos, bem como, para questionar naturalmente seus impulsos de compra.

Analise outras opções de renda fixa

Assim sendo, é viável conhecer outras opções de investimentos dentro do mercado atual, considerando a amplitude da renda fixa. Visto que pode considerar elevar sua rentabilidade além da poupança. Contudo, independentemente de suas opções dentro do mercado, é necessário considerar a poupança como parte do seu processo de forma flexível e direcionada.

Não abdique de planejar o seu processo

Sendo assim, faça as devidas adaptações dos pontos citados e elabore uma poupança, ainda que o seu fluxo ocorra de maneira não linear. Pois, ao deixar de realizar um processo planejado, está deixando de controlar situações que ocorrem atualmente, independentemente de suas análises.

Adote a poupança como um conceito

Portanto, é importante entender a necessidade de planejar o seu processo financeiro, de modo que a poupança seja parte desse fluxo, ainda que ela não seja a sua principal opção de investimento. Pois, ao abdicar desse tipo de processo planejado, está deixando de se apropriar do seu processo, sendo assim, planeje o seu processo, ainda que o seu fluxo não seja linear.