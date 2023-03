Prazo da marca de franquia: por quanto tempo você pode marcar a franquia de um jogador?

Ccom times e torcedores já ansiosos pelo novo NFL temporada, o foco na formação do elenco já começou. Isso significa que eles devem começar a pensar em quem usarão a marca de franquia.

O marca de franquia é uma ferramenta para manter os melhores jogadores que você tem atualmente em seu time, enquanto ainda permite que eles continuem as negociações contratuais.

Quais são os três tipos de marca de franquia?

Existem três tipos diferentes de marca de franquia e eles são uma parte importante da construção do esquadrão para as equipes.

A marca de franquia é um contrato de um ano e todas as 32 equipes têm a opção de marcar um jogador por ano durante a agência gratuita. Isso pode ser feito de forma exclusiva e não exclusiva. Eles são dois dos tipos de marca de franquia, enquanto o outro é uma marca de transição.

Tags exclusivos pagam com a média dos cinco maiores salários em sua posição ou 120 por cento do salário anterior do jogador. Eles terão o que for maior.

Marcas não exclusivas são tratadas da mesma maneira, mas o jogador ainda pode negociar com outras equipes uma jogada, caso deseje.

Se eles encontrarem um novo time, a franquia atual pode igualar a oferta do novo clube, mas o time atual também pode deixar o jogador sair enquanto recupera duas escolhas de primeira rodada do outro clube.

A tag de transição é onde o jogador escolhido ganha uma média dos 10 maiores salários em sua posição.

Quando é a janela de marca de franquia de 2023 na NFL?

A janela para começar a marcar jogadores para a próxima temporada em 2023 abriu em 21 de fevereiro. A janela será fechada em 7 de março, o que significa que o tempo está quase acabando..

O objetivo do sistema é que clubes e jogadores tenham mais tempo para negociar um acordo de vários anos que funcione para eles.