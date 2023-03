Pré-Enem gratuito recebe inscrições para 6 mil vagas até essa quarta-feira (8)

O cursinho gratuito Pré-Enem ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) encerra nesta quarta-feira, dia 8 de março, o período de inscrição para novos alunos. De acordo com a organização, nesta edição, o Pré-Enem conta com a oferta de 6 mil vagas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível por meio deste site. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Conforme as diretrizes do curso, podem realizar inscrição os estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio e na 2ª ou 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino. As oportunidades são exclusivas para estudantes da rede pública, de modo que estudantes que fizeram o ensino médio na rede particular não poderão participar.

Oferta de vagas

O cursinho conta com oferta de vagas distribuídas pelos 78 municípios do Estado. No momento da inscrição, o estudante pode optar por realizar o curso totalmente on-line ou na modalidade híbrida, que combina aulas presenciais e on-line. Há oferta de vagas para escolas-polo híbridas e on-line.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em comparação com os anos anteriores, a Sedu dobrou o número de vagas ofertadas no Pré-Enem. Nesse sentido, ele afirma:

“Mas o percentual de pessoas ocupando essas vagas permaneceu o mesmo, ou seja, a metade. Temos mais vagas do que estudantes. É importante os estudantes olharem o Pré-Enem como uma oportunidade de terem uma qualificação para disputarem uma vaga no ensino superior”.

Resultado

Conforme o cronograma do cursinho, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 14 de março, com início das aulas no dia 20 seguinte. As aulas serão voltadas para preparar os alunos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e para outros processos seletivos de acesso ao ensino superior.

