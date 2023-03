Pré-estréia do UFC 286: Leon Edwards pode vencer Kamaru Usman novamente?

Leon Edwards defende seu título dos meio-médios do UFC pela primeira vez em sua casa quando a promoção segue para Londres para o UFC 286 no sábado. Na luta principal, Edwards luta contra o homem que destronou, Kamaru Usman, em uma luta de trilogia que tem tantas perguntas e histórias associadas a ela.

Mike Heck, Alexander K. Lee e Jed Meshew, do MMA Fighting, preparam você para o evento pay-per-view, discutindo a luta pelo campeonato entre Edwards e Usman, e as apostas envolvidas para os dois homens fora do título, junto com o backup surpresa o lugar do lutador Colby Covington na imagem do título. Além disso, eles visualizam o incrível evento co-principal entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, discutem as lutas sob o radar, respondem a algumas perguntas dos espectadores e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC 286 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.