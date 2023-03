Precisa de crédito? Veja como AUMENTAR seu SCORE

Que tal aumentar seu score para conseguir o tão sonhado crédito que você precisa? Ademais, uma pontuação é importante para quem quer financiar imóveis, pedir empréstimos e obter uma linha de crédito. Geralmente, serve para quem quer ter as finanças mais tranquilas.

Atualmente, cerca de 80% dos cidadãos brasileiros têm dividas. A taxa da inadimplência também alcança níveis incríveis, chegando a 30%. Tendo isso em mente, conheça, na matéria desta quarta-feira (01) do Notícias Concursos, as melhores dicas para aumentar score.

Dicas para aumentar score de crédito

Pagar dívidas

A forma mais simples de aumentar score é pagando as dívidas em dia. A pontuação reflete a sua real situação financeira. Por isso, não se pode aumentar tendo o nome sujo.

Então, pague as dívidas até o vencimento e aguarde um tempo. Quitando os débitos, o score demora alguns meses e, enfim, é alterado.

Evite dívidas

Pagar dívidas em dia realmente é uma das melhores alternativas para aumentar a pontuação. Contudo, também é muito importante não fazer mais débitos. Por isso, fique atento às datas de vencimento de contas, nunca pagando além do dia certo. Vale a pena utilizar apps para a organização financeira, administrando os rendimentos.

Mantenha seus dados atualizados nos birôs de crédito

Os birôs são as empresas especializadas na obtenção dos dados e também insights acerca da vida financeira dos brasileiros. O SPC e a Serasa, por exemplo, são dessa área.

Então, se você quer aumentar score, vale a pena ter os dados atualizados em tais empresas. Essa atualização é comumente realizada nas plataformas digitais oficiais.

Utilize o Cadastro Positivo

Uma dica importante é usar o Cadastro Positivo. Essa é uma ferramenta que foi criada pelo Governo no ano de 2011. A plataforma serve como se fosse um “currículo financeiro” para os brasileiros, contendo informações importantes acerca do comportamento financeiro de seus usuários. Sua ativação pode ser feito pelo site do Serasa.

Tenha contas no seu nome

Para ter um score alto é preciso ter, ao menos, uma fala que esteja no seu nome. Sem isso, é impossível saber quando um consumidor cumpre suas obrigações financeiras. A abertura das contas no próprio nome é uma das maiores vantagens que se pode ter. Todos os seus rendimentos devem ser concentrados, de forma a auxiliar nesse momento.

Controle as finanças

Por fim, outra dica de extrema importância para aqueles que desejam aumentar score é controlar sempre as finanças. Com isso, é possível manter o domínio da sua vida financeira. Portanto, comece adotando várias atitudes. Entre as principais estão:

Utilize um gerenciador financeiro a fim de saber quanto é o rendimento mensal e o quanto está gastando;

Avalie todas as despesas variáveis e fixas;

Poupe uma boa quantidade de dinheiro mensalmente;

Defina seu orçamento mensal;

Faça lista de compra antes de ir para o supermercado;

Não gaste desnecessariamente;

Não aguarde as contas vencerem para efetuar o pagamento;

Participe de Feirões do Serasa a fim de renegociar dívidas e aumentar o score.