Preço do Etanol acaba de sair e surpreende brasileiros

Nordeste: R$ 4,22

Norte: R$ 4,18

Sul: R$ 4,07

Sudeste: R$ 3,74

Centro-Oeste: R$ 3,64

Em síntese, o preço do etanol comercializado em todos os nove estados do Nordeste supera a média nacional. Por isso que a região lidera o ranking do país, com o maior valor entre as regiões brasileiras.

No Norte, a situação é semelhante, e nenhum estado vendeu o etanol a preços inferiores à taxa nacional. Aliás, entre todas as 27 UFs, o maior valor médio do biocombustível veio de um estado nortista, Roraima. Em suma, os habitantes do estado são os que mais sofrem no país com os altos preços do etanol.

Confira abaixo os estados com o etanol mais caro do país:

Roraima: R$ 4,87

Rio Grande do Sul: R$ 4,73

Ceará: R$ 4,65

Santa Catarina: R$ 4,55

Rondônia: R$ 4,52

Pará: R$ 4,43

Rio Grande do Norte: R$ 4,43

Tocantins: R$ 4,40

Maranhão: R$ 4,39

Embora os maiores preços médios do país venham de estados do Norte e do Sul, a região Nordeste liderou o ranking nacional porque os estados que exercem os maiores impactos possuem os maiores preços de venda do etanol.

Por outro lado, os estados Amazonas (R$ 3,89) e Paraná (R$ 4,03) exercem as maiores influências no Norte e no Sul, respectivamente. Como estes estados possuíram os menores preços nas suas regiões, puxaram a média nacional para baixo.

Etanol é mais vantajoso que a gasolina?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a melhor opção nos últimos meses tem sido a gasolina, em vez do etanol.

Na verdade, o biocombustível ficou mais baratos no país na semana passada, enquanto a gasolina teve leve alta. Com isso, o etanol teve um melhor custo-benefício que a gasolina em apenas dois estados.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso que esta. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

De acordo com os dados da ANP, apenas Mato Grosso e Amazonas tiveram percentuais inferiores a 70%. No estado do Centro-Oeste, a proporção entre os combustíveis ficou em 65,9%, ou seja, o biocombustível foi mais vantajoso.

Já no estado nortista, a taxa chegou a 69,7%, ficando bem próxima da linha limite que separa vantagem de desvantagem.