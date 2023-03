Preço PPV do cartão Gamebred Boxing 4 de Jorge Masvidal, parceiros de transmissão revelados

O preço e os planos de transmissão do cartão Gamebred Boxing 4 de Jorge Masvidal foram revelados antes do evento de 1º de abril em Milwaukee.

O evento custará US$ 49,99 em pay-per-view com disponibilidade em provedores tradicionais de cabo e satélite, bem como digitalmente por meio de vários canais.

“Portanto, é através de qualquer empresa de cabo, será através da In-Demand for linear”, disse o presidente da Gamebred Boxing, Dean Toole, ao MMA Fighting na quarta-feira. “Para pay-per-view digital, o In-Demand também tem PPV.com agora, então está disponível em qualquer lugar do mundo. Se você possui iOS ou Google Play, pode baixar o aplicativo PPV.com ou assistir em qualquer lugar, em qualquer país do mundo.

“Além disso, o UFC Fight Pass está disponível em quase todos os países, então é outra opção para pay-per-view digital.”

O evento é encabeçado por uma luta de boxe entre o ex-campeão multi-divisão Roy Jones Jr. no que pode ser a luta final de sua lendária carreira, enquanto ele enfrenta o ex-campeão peso leve do UFC Anthony Pettis.

De acordo com Toole, fechar um acordo com o UFC para colocar o pay-per-view no Fight Pass foi uma grande oportunidade, especialmente considerando a exclusividade que a promoção proprietária do Endeavor manteve desde o lançamento do serviço.

Obviamente, Masvidal continua fazendo parte da lista do UFC, mas o card da Gamebred Boxing também conta com vários veteranos do UFC, incluindo José Aldo, Jeremy Stephens, Vitor Belfort e Ronaldo “Jacaré” Souza.

“É a segunda vez [UFC Fight Pass] já fez isso, especialmente com um promotor terceirizado, na história de fazer qualquer coisa”, explicou Toole. “A única outra vez foi [Floyd] Mayweather-[Conor] McGregor, então estamos muito agradecidos por eles nos permitirem fazer isso e permitirem que alguns de seus caras ainda sob contrato competissem neste card.

“Jose Aldo ainda está sob contrato com o UFC, e eles deram sua bênção para que ele pudesse fazer isso, então estamos muito gratos por isso.”

Aldo e Stephens se enfrentam no evento co-principal depois de se enfrentarem anteriormente sob a bandeira do UFC. Naquela noite, Aldo acertou um body shot brutal que finalizou Stevens, mas agora eles vão correr de volta com luvas de boxe.

Souza e Belfort também se enfrentam em revanche após a luta do UFC em 2016.