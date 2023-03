Preços do gás hoje, 11 de março de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Gjá que os preços podem ter caído nos últimos meses, mas Estados Unidosos moradores ainda estão preocupados com os custos do gás, que ainda são muito mais altos do que muitos cidadãos poderiam pagar.

Portanto, muitos de vocês ainda podem estar tentando encontrar a opção mais barata para encher o tanque. Para ajudá-lo a encontrar os postos de gasolina mais baratos do país, criamos este guia dos postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 maiores cidades dos EUA.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Houve uma mudança recente em que estado tem os preços de gás mais altos. Por muitas semanas foi o Havaí, mas agora a Califórnia está de volta ao topo com um preço médio de 4.925 dólares por galão.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

Também houve uma mudança para o preço mais baixo do gás. Estive no Texas por muitas semanas, mas agora eles estão pagando um pouco mais do que no Mississippi. A média lá é de 3,017 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: