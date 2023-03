Prefeito Ronaldo Lopes empossa Teresa Machado na Secretaria de Cultura de Penedo

Secom PMP

O protagonismo feminino e a valorização de penedenses na gestão da Prefeitura de Penedo avança no governo Ronaldo Lopes. Nesta sexta-feira, 03, a jornalista Teresa Machado Pereira foi empossada para administrar a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Teresa Machado assume a pasta que nos últimos seis anos foi de responsabilidade da também penedense Aliny Costa Bezerra, bastante elogiada durante a solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria por sua contribuição para o município.

Da mesma forma, a colaboração de Teresa na Secult foi destacada, principalmente por Melina Freitas, gestora da pasta estadual que parabenizou Ronaldo Lopes por viabilizar a capacidade de trabalho da mulher e a valorizar a cultura na Prefeitura de Penedo.

Além de Melina Freitas, o governador Paulo Dantas foi representado por Guilherme Lopes, secretário executivo da Sesau na mesa de honra formada ainda por Bili Marques (representando a Câmara de Vereadores) e João Lucas, vice-prefeito de Penedo.

Ronaldo Lopes enalteceu a experiência adquirida por Teresa Machado na Secult Alagoas, parceira de Penedo em eventos da economia criativa penedense, citando o Festival Internacional de Música e o Circuito Penedo de Cinema, anunciando mais um investimento para a cultura penedense.

O projeto de criação da Orquestra Sinfônica de Penedo avança com a licitação para a compra dos instrumento do trabalho que faz um resgate histórico, alusivo à fundação da Sociedade Filarmônica Sete de Setembro (1865), e também à recuperação do prédio onde funcionou a rádio AM São Francisco, imóvel reintegrado ao patrimônio público municipal por iniciativa de Ronaldo Lopes.

O vice-prefeito João Lucas ressaltou o discernimento do gestor penedense na composição do quadro administrativo da Prefeitura de Penedo, definindo os melhores nomes para os lugares certos. Bili Marques afirmou que Teresa e Aliny têm capacidade e desenvolverão um grande trabalho nas áreas que assumem a missão de administrar.

Aliny Costa agradeceu o apoio dos governos municipal e estadual em sua gestão na SEMCLEJ, especialmente a Melina Freitas e Teresa Machado que abriram as portas da Secult para Penedo. Aliny também destacou o empenho de sua equipe e permanece a serviço do povo de Penedo, com a missão de iniciar os trabalhos na Secretaria da Mulher (SEMU) a partir de 08 de março, data de sua posse.

Emocionada com a homenagem surpresa que recebeu das mãos de seu filho Daniel, Teresa Machado falou ao público que lotou o auditório da Casa de Aposentadoria. Entre outros temas, ela enalteceu que encontra em Penedo um calendário anual de eventos consolidado, assumindo o compromisso de ampliar o apoio às manifestações tradicionais, prezando sempre pelo diálogo fundamentado na ética, transparência e proximidade.

PERFIL

Maria Teresa Machado Pereira Tenório Sá é natural de Penedo – AL e formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing Político.

Trabalhando na gestão pública, Teresa Machado coordenou a Assessoria de Comunicação do Gabinete do então Vice-Governador José Thomaz Nonô, seguindo para Assessoria de Comunicação e Marketing da Secretaria de Estado da Cultura (Secult);

Antes de assumir a gestão da Secretaria de Cultura de Penedo, ela administrou, desde 2015, a Superintendência de Políticas Culturais da Secult Alagoas, coordenando ainda as atividades do Centro de Belas Artes de Alagoas, do programa Pró-Bandas, oficinas culturais e os Festivais de Dança, Bumba-Meu-Boi, Coco de Roda e Pôr do Sol Cultural.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte