Prefeito Ronaldo Lopes prestigia inauguração da sede do MPE Alagoas em Penedo

Promotor de Justiça Silvio Menezes Tavares é homenageado durante solenidade

Secom PMP

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) inaugurou nesta quarta-feira, 08 de março, sua sede própria em Penedo. O investimento para a população é consequência da receptividade do Prefeito Ronaldo Lopes, que doou terreno do patrimônio público municipal – com aprovação da Câmara de Vereadores – para o órgão ministerial.

Localizado na rodovia AL 110, próximo da rotatória conhecida como Toca do Índio, a sede do Ministério Público Estadual em Penedo recebe o nome do promotor de justiça aposentado Silvio Menezes Tavares, presente na solenidade ao lado de familiares.

O reconhecimento ao trabalho realizado por Dr. Sílvio Menezes, ao longo de mais de três décadas à frente do MP em Penedo, foi destacado no discurso de todas as autoridades que também enalteceram o protagonismo feminino neste Dia Internacional da Mulher.

O Procurador Geral do MPE/AL, Márcio Tenório Tenório de Albuquerque, frisou que o nome do homenageado para a sede das cinco promotorias de justiça de Penedo foi aprovado por unanimidade na reunião do colegiado de procuradores, agradecendo a Ronaldo Lopes por ter acolhido a solicitação que viabilizou a obra orçada em R$ 2,5 milhões.

O pleito para a sede própria do MPE em Penedo foi apresentado a Ronaldo Lopes por Márcio Tenório em março de 2021. Dois anos depois, o objetivo foi alcançado.

Em seu discurso, Ronaldo Lopes afirmou que a homenagem a Dr. Sílvio honra e orgulha a cidade de Penedo, ressaltando a importância do Ministério Público Estadual.

“Temos a mais plena consciência de que o Ministério Público é a instituição que cuida dos interesses da sociedade, principalmente nos setores mais vulneráveis e mais necessitados de amparo. Quero parabenizar a todos por este dia histórico e dizer que o Poder Executivo Municipal continua parceiro, a fim de que possamos juntos fazer sempre o melhor pela nossa população que é, sem dúvida, a mais beneficiada com este empreendimento”.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte