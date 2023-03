Prefeito Ronaldo Lopes trabalha para formalizar parceria com o Sesi/Senai para educação

Secom PMP

Ronaldo Lopes é incansável em sua luta por ampliar os avanços que proporciona ao povo de Penedo, principalmente para as camadas de baixa renda. E nesta segunda-feira, 23, o gestor penedense conheceu um excelente exemplo em educação na capital alagoana.

O Prefeito de Penedo visitou a escola de referência SESI, localizada no bairro Benedito Bentes, com objetivo de viabilizar uma parceria para implantação do mesmo modelo de gestão em unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além de investir na qualificação de professores, diretores e coordenadores, a meta inicial é direcionada para uma escola, ainda a ser definida, sendo posteriormente expandido para toda a rede.

Estudantes do 8º e do 9º ano e da EJA também estão no foco da parceria que inclui a oferta de cursos profissionalizantes do Sesi/Senai, instituições formadoras de mão de obra especializada e de reconhecido mérito.

“Essa parceria também se estenderá para a vertente dos cursos profissionalizantes do SENAI em Penedo nas áreas de construção civil, alimentação e outras, para toda a população. Será uma trilha de conhecimento que irá fomentar a educação básica, o mercado de trabalho e o empreendedorismo local”, ressalta Ronaldo Lopes.

“Nós também poderemos ter um diagnóstico do panorama atual da educação em nossa rede, o que certamente nos ajudará em nosso planejamento”, acrescenta Luciano Lucena, gestor da Semed Penedo que também participou da agenda de trabalho, ao lado do Chefe de Gabiente Pedro Soares.