PREFEITURA de Água Doce do Norte – ES abre seletivo com 245 VAGAS de ESTÁGIO

No estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte abre novo edital de processo seletivo cujo objetivo é o provimento de 245 vagas de estágio para estudantes de níveis níveis médio/técnico, graduação, pós-graduação e tecnólogo.

Confira abaixo as oportunidades:

GRADUAÇÃO: Engenharia do Trabalho (2); Odontologia (5); Farmácia (3); Engenharia Civil (2); Arquitetura (2); Engenharia Ambiental (4); Topografia (2); Engenharia Elétrica (2); Informática (9); Pedagogia (1); Enfermagem (3); Pedagogia/Letras/Libras/História/Geografia/ Matemática/Biologia/Língua Portuguesa/Artes (39); Nutrição (3);

Políticas Públicas (2); Psicologia (6); Ed. Física (15); Fisioterapia (5); Medicina (5); Fonoaudiologia (3); Recursos Humanos/Administração (9); Contabilidade (4); Direito (15); Marketing (3); Publicidade e Propaganda (2); Jornalismo (1); e Serviço Social (4);

PÓS-GRADUAÇÃO: Fonoaudióloga (3); Enfermagem (1); Engenharia do Trabalho (2); Odontologia (1); Ed. Física (2); Engenharia Civil (1); Arquitetura (1); Topografia (1); Engenharia Elétrica (1); Informática (5); Contabilidade (3); Nutrição (3); Publicidade e Propaganda (3); Recursos Humanos/Administração (6); Jornalismo (1); Serviço Social (2);

Pedagogia/Letras/Libras/História/Geografia/ Matemática/Biologia/Língua Portuguesa/Artes (11); Políticas Públicas (2); Psicologia (3); Fisioterapia (2); Medicina (1); Engenharia Ambiental (2); Direito (7); Marketing (3);

MÉDIO TÉCNICO: Qualificação Profissional em Eletricista Instalador predial de Baixa Tensão (1); Informática (5); Segurança do Trabalho (2); Arquitetura/Agropecuária/Agroecologia e Aquicultura (1); Alimentos (3); Edificações (1); Enfermagem (1); Administração (6); Meio Ambiente (1);

TECNÓLOGO: Infraestrutura (1); Produção Alimentícia (1); Produção Cultural e Design (1); Informação e Comunicação (3); Ambiente e Saúde (2); e Desenvolvimento Educacional e Social (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

O valor da bolsa-auxílio será de R$ 700,00 a R$ 1.200,00, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até o dia 31 de março de 2023, na Secretaria Municipal de Administração, no prédio da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, localizado na Avenida Sebastião Coelho de Souza, nº 570.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante análise de desempenho das matérias de língua portuguesa e matemática do 1º ao 3º ano do ensino médio, para candidatos de graduação, pós-graduação e tecnólogo, enquanto para os candidatos de médio e técnico, será avaliado os últimos do ensino fundamental, além de entrevista como forma de classificação.

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Instrumentalizar propostas metodologicas para as diferentes áreas de conhecimento a serem desenvolvidas, visando proporcionar a ampliação das oportunidades de aprendizados do estudante nas atividades do ensino;

Auxiliar no atendimento aos servidores para assuntos em geral;

Auxiliar na elaboração de relatórios diversos;

Auxiliar na execução de tarefas diversas sempre que necessário; e desempenhar quaisquer outras atividades compatíveis com sua condição academica;

Acompanhar as instalações de redes, micros e comunicação de dados; acompanhar o desenvolvimento de novos sistemas; Acompanhar a execução de testes de qualidade;

Auxiliar na implantação e acompanhamento de sistemas;

Auxiliar nas rotinas de manutenção de servidor;

Desempenhar quaisquer outras atividades compatíveis com sua condição acadêmica;

Auxiliar no levantamento de dados, de conteúdo doutrinário ou jurisprudencial; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2023 (pag 13 a 25)