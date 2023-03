PREFEITURA de Barão do Melgaço – MT abre Concurso público para NÍVEL MÉDIO

te No estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal do Barão de Melgaço abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas para cargo de Fiscal de Tributos.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio completo e conhecimentos em informática.

O salário oferecido mensal será no valor de R$1.764,10, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever neste concurso até às 16h59 do dia 31 de março de 2023, no site oficial da W2 Consultores. O valor da inscrição está fixo em R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; informática; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de abril de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Fiscalização Tributária em sentido amplo, em todos os tributos de responsabilidade direta e indireta no Município, compreendendo as fases de cadastro, lançamento, cobrança e recebimento dos mesmos;

Fiscalização Tributária específica para ITR (Imposto Territorial Rural), compreendendo desde a fase de lançamento de Crédito Tributário ao recebimento do mesmo, devendo utilizar-se dos procedimentos fiscais previstos na Legislação Tributária e no convênio a ser celebrado com a Secretária da Receita Federal;

Orientar e fiscalizar contribuintes e empresas, visando ao cumprimento da legislação tributária;

Notificar, lavrar Termos e Autos de Infração, de conformidade com a legislação pertinente; mas

Realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira, relativas às atividades de natureza tributaria;

Realizar diligências junto a contribuintes autônomos, firmas individuais, sociedades empresariais, cooperativas, associações e demais pessoas naturais ou jurídicas ligadas à situação que constitua fato gerador de obrigação tributária;

Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e configurações de equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis;

Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de manutenção e prazos de garantia;

Treinar usuários nos aplicativos disponíveis, dando suporte na solução de problemas;

Contatar fornecedores de software para solução de problemas quanto aos aplicativos adquiridos;

Montagem dos equipamentos e implantação dos sistemas utilizados pelas unidades de serviços e treinamento dos usuários;

Participar dos processo de análise dos novos softwares e dos processo de compra dos softwares aplicativos;

Elaborar pequenos programas para facilitar a interface usuáriosuporte;

Efetuar os back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados;

Criar e implantar procedimentos de restrição ao acesso e utilização de rede, como senhas, eliminação de drives etc;

Instalar softwares de up-grade e fazer outras adaptações/modificações para melhor desempenho dos equipamentos;

Participar da analise de parte/acessórios e materiais de informática que exijam especificação ou configuração;

Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico utilizado.

EDITAL nº 001/2023