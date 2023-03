PREFEITURA de Lajeado – RS divulga Concurso público para TODOS os níveis

A Prefeitura Municipal de Lajeado/RS faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 34 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Infantil (6); Secretário de Escola (2); Agente Administrativo de Saúde; Enfermeiro; Professor de Anos Finais – História; Professor de Anos Finais – Língua Inglesa; Técnico de Enfermagem; Auditor Fiscal (1);

Professor de Anos Finais – Matemática (2); Professor de Anos Finais – Português (2); Professor de Anos Finais – Ciências; Agente Socioeducativo (4);Auxiliar de Administração (2); Auxiliar de Biblioteca (1); Motorista (1); Operador de Máquina Pesada (2); e Professor de Anos Iniciais (11).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$1.665,22 a R$6.259,34, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 18h do dia 22 de março de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos.

O valor da inscrição oscila entre R$75,00 a R$150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 7 de maio de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE

Administrar as rotinas diárias de atendimento ao público como: preencher fichários, marcar procedimentos, receber e expedir correspondências e documentação relativas, digitar informações e/ou administrar programas oriundos de outras esferas de governo, auxiliar na elaboração de programas e projetos e outras atividades correlatas.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Zelar e executar trabalhos de cuidado com crianças/adolescentes em todos os momentos nas áreas de saúde, alimentação, higiene, vestuário, etc;

Organizar e executar situações que proporcionem atividades lúdicas e recreativas às crianças/adolescentes;

Proporcionar atividades diversas visando o desenvolvimento global e harmonioso da criança em suas diversas fases de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, inclusive auxiliar no atendimento a crianças/adolescentes com necessidades especiais, respeitando suas aptidões e necessidades; entre outras atividades.

AUDITOR FISCAL

Desempenhar com zelo e justiça os serviços a seu cargo;

Zelar pela fiel execução de suas funções e pela correta aplicação da legislação tributária;

Observar sigilo funcional nos procedimentos em que atuar e, especialmente, naqueles que envolva diretamente o interesse da administração tributária;

Representar à autoridade competente sobre irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atividades funcionais;

Buscar o aprimoramento profissional contínuo, especialmente tendo em vista aperfeiçoamento de seus conhecimentos de legislação; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023